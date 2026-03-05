18+
05.03.2026, 11:26

Урок не впрок – осужденным из Мунайлы заменили условный срок на реальный

Общество 0 1 833 Ольга Максимова

Мужчины, состоящие на учёте в службе пробации, не соблюдали регламент и совершали административные правонарушения. Поэтому было решено вернуть их за решётку. Об этом сообщили в МВД РК, передаёт Lada.kz.

Фото: МВД РК
Фото: МВД РК

Один из граждан был осуждён за мошенничество (ст. 190 УК РК), второй - за кражу (ст. 188 УК РК). Оба были поставлены на учёт пробации два месяца назад.

Однако оба систематически нарушали порядок отбывания наказания - отсутствовали по месту жительства, совершали административные правонарушения и покидали место проживания, не уведомив службу пробации. Осуждённых неоднократно предупреждали о недопустимости подобных действий, однако гласу разума они не вняли и продолжали нарушать установленные требования.

В связи с этим инспекторы службы пробации внесли в суд представление о замене вида наказания на лишение свободы. Суд удовлетворил данное представление и принял решение направить обоих осуждённых в учреждения уголовно-исполнительной системы.

По словам исполняющей обязанности начальника отдела службы пробации Мунайлинского района, майора юстиции Тлектес Худайбергеновой, для граждан, состоящих на учёте пробации, создаются все условия для соблюдения требований закона и направления на путь исправления.

Судебное заседание прошло в показательном формате с участием других лиц, состоящих на учёте пробации.

4
2
1
