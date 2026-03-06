18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.03.2026, 08:32

Танцующий «морж» каждое утро радует жителей Актау

Общество

Берег Каспия утром совсем не кажется безлюдным - в любое время года и при любой погоде здесь собираются приверженцы здорового образа жизни: спортсмены и моржи, а иногда люди сочетают обе эти характеристики, передаёт Lada.kz со ссылкой на 24kz.

Скриншот из видео 24kz
Скриншот из видео 24kz

Тимур Нурмагамбетов, 45-летний житель областного центра, перед заплывом разогревает тело бегом, а также повторяет элементы боевых искусств или танцевальные связки. Ритуал он выполняет каждое утро на протяжении нескольких лет. По его словам, спорт и моржевание поднимают настроение и дарят ощущение счастья. Всё это - важные составляющие качественной жизни.

«Вода - парное молоко, 6°. Окунаюсь уже очень давно и просто кайфую от этого. Море - это энергия, она даёт силу, здоровье, бодрость, радость. Как не купаться, когда рядом такое море? У нас, у моржей Актау, есть чат такой. Мы обязательно, если уезжаем в другой регион, купаемся в том месте: водоём там - Астана, Костанай, Шымкент - везде должны купаться», - говорит Тимур Нурмагамбетов.

По словам Тимура, у него уже есть последователи или ученики. Сейчас молодёжь стремится к здоровому образу жизни. И, видя пример, знакомые ребята интересуются моржеванием. Многие втягиваются.

«Смотрю, они купаются уже со мной. Вот, смотрите, идут купаться - затягивает. Один раз, если человек окунётся, он потом без моря не сможет жить. Всё это кайф даёт».

Напомним, терапевт Кристина Муха рассказала, насколько моржевание полезно и кому стоит отказаться от такого экстрима.

 

