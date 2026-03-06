18+
06.03.2026, 12:52

Прямые рейсы из Павлодара в Актау планируют запустить после реконструкции аэропорта

Общество

После завершения ремонта взлётно-посадочной полосы аэропорта Павлодара планируется открыть новые авиамаршруты, в том числе прямой рейс в Актау. Об этом сообщили в областном акимате корреспонденту BES.media, передает Lada.kz.

фото с сайта https://app.envato.com/
фото с сайта https://app.envato.com/

По данным властей, реконструкцию ВПП планируют завершить в августе 2026 года. После этого аэропорт возобновит работу и расширит географию полётов. Помимо уже существовавших ранее направлений Павлодар – Астана и Павлодар – Алматы, рассматривается запуск новых рейсов — в Шымкент и Актау.

Как сообщили в акимате, руководство АО «Аэропорт Павлодар» уже предварительно проработало вопросы с авиаперевозчиками по возобновлению авиасообщения и открытию дополнительных внутренних и международных направлений.

Для Актау запуск прямого авиасообщения может стать ещё одним шагом к расширению транспортной доступности региона. Новый маршрут позволит жителям северного Казахстана быстрее добираться до Мангистауской области и побережья Каспийского моря.

Павлодарский аэропорт закрыли на реконструкцию весной 2025 года. Изначально завершить работы планировали до ноября того же года, однако сроки пришлось пересмотреть из-за нехватки финансирования. Запрос на выделение 9 миллиардов тенге для завершения проекта тогда не был поддержан.

Позже стало известно, что реконструкцию профинансируют из средств Специального государственного фонда, сформированного из возвращённых в страну незаконно выведенных активов. Общая стоимость проекта составляет 16,4 миллиарда тенге.

В рамках работ планируется обновить взлётно-посадочную полосу с расширением с 45 до 60 метров, модернизировать рулёжную дорожку и перрон, а также установить современные системы освещения, видеонаблюдения и дренажа. Генеральным подрядчиком выступает ТОО «Kyrylys Group RK».

Напомним, ранее сообщалось, что с мая текущего года запускается чартерный рейс из Уфы в Актау. 

