Димаш Кудайберген показал красоту Мангистау на международном шоу

Очередной выпуск международного музыкального проекта Voice Beyond Horizon с участием казахстанского певца Димаша Кудайбергена вышел в эфир 5 марта на крупнейших китайских телеканалах Hunan TV и Mango TV. Эпизод, снятый в живописных местах Мангистауской области, зрители смогут увидеть и в Казахстане уже в эту субботу, сообщает Центр общественных коммуникаций, передаёт Lada.kz.

иллюстративный коллаж. Сгенерировано с помощью ИИ

В международном проекте принимают участие молодые исполнители из Казахстана, Кыргызстана, Китая, Италии, Малайзии и Сербии. Музыкальное путешествие по Казахстану началось в Туркестане, продолжилось в Алматинской и Акмолинской областях, а финальной точкой проекта станет Астана.

Однако, как отмечают организаторы, именно Мангистауская область произвела на участников и зрителей одно из самых сильных впечатлений благодаря своим уникальным природным ландшафтам. С этих локаций для творческой команды начался основной этап проекта, во время которого участникам было предложено специальное задание. Его представил исполнительный продюсер проекта Димаш Кудайберген.

Молодые исполнители должны были подготовить концертные номера в формате дуэтов.

По словам организаторов, главным источником вдохновения для участников стала природа Мангистау — бескрайние просторы Каспийского моря, широкие степи и атмосфера скалистых каньонов. Музыкальный эксперт Ли Юйгань предложил артистам выбрать одно из двух направлений для подготовки композиции — тему «горы» или «море». Таким образом, каждый участник смог передать через музыку тот образ природы, который оказался ему ближе.

Одним из самых ярких моментов проекта стали выступления на побережье Каспийского моря в Актау. Концертное представление, в котором гармонично соединились музыка и природные пейзажи региона, зрители смогут увидеть в субботу в 21:20 на телеканале Qazaqstan.

Напомним, съемки проекта проводились с 8 по 29 сентября в Туркестане, Алматы, Актау и Астане