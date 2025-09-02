В Актау пройдут съёмки для международного проекта Димаша Кудайбергена

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане начинаются съемки международного музыкального проекта Димаша Кудайбергена. Съемки будут проходить с 8 по 29 сентября в Туркестане, Алматы, Актау и Астане. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Dimashnews.com.

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash/

Сообщается, что в сентябре в Казахстане начинаются съемки нового совместного китайско-казахстанского музыкального проекта международного уровня, где Димаш Кудайберген выступит в роли исполнительного продюсера.

Вокалисты из разных стран приедут на родину Димаша для участия в шоу и путешествия по красивейшим регионам страны, - сооющается на сайте Dimashnews.com.

Съемки будут проходить с 8 по 29 сентября в Туркестане, Алматы, Актау и Астане.

Проект будет транслироваться по всему миру, знакомя миллионы зрителей с красотами Казахстана и новыми голосами из разных стран.

Почти десять лет назад мой путь на Hunan TV начался с шоу «Singer». Сегодня я возвращаюсь в новой роли — создателя международного шоу. Это открывает новую главу в истории культурного сотрудничества и музыки, объединяя людей по всему миру, — поделился Димаш.

Напомним, в апереле 2025 года Димаш Кудайберген приезжал в Актау и принял участие в концерте в рамках проекта «Актау – столица тюркского мира».

Выступление Димаша Кудайбергена тронуло жителей Актау.