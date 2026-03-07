Школьники из Мангистау завоевали награды на республиканской олимпиаде по финансам и экономике

В Астане прошел заключительный этап республиканской олимпиады по финансам и экономике среди учащихся 9-11 классов. Мангистауские школьники завоевали две награды. Об этом Lada.kz рассказали в управлении образования области.

Фото управления образования региона

С 3 по 6 марта в Астане проходил заключительный этап республиканской олимпиады по финансам и экономике среди учащихся 9-11 классов

Основная цель олимпиады – выявление и поддержка талантливых школьников, проявляющих интерес к экономической науке, совершенствование их профильной подготовки, повышение финансовой грамотности молодого поколения, а также формирование национальной сборной для участия в международной олимпиаде IEO, - рассказали в управлении обазования.

От Мангистауской области в олимпиаде приняли участие шесть школьников. По итогам соревнований двое из них стали обладателями бронзовых наград:

Акниет Нариман – ученица 10 класса школы №21, Актау;

Айбаршын Махмуд – ученик 10 класса Бейнеуской гимназии.

Напомним, ранее школьники из нашего региона завоевали 18 наград на республиканском конкурсе «Зерде», который проходил в Щучинске.