Школьники из Мангистау завоевали 18 наград на республиканском конкурсе «Зерде»

В Щучинске 23 февраля завершился заключительный этап ХХІ республиканского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Зерде». Мангистауские школьники завоевали 18 наград. Об этом Lada.kz рассказали в управлении образования области.
С 20 по 23 февраля на базе Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдәурен» в Щучинске Акмолинской области прошёл заключительный этап ХХІ республиканского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Зерде». Конкурс проходил среди учащихся 2-7 классов по естественно-математическому направлению. Мангистауские школьники завоевали 18 наград. Один из них завоевал первое место, пятеро учащихся – второе, и 12 – третье. Четыре участника получили грамоты за особые достижения. Два школьника награждены грамотами за особые достижения.
Первое место завоевал ученик 6 класса школы Каракиянского района – Естай Болатбекулы.
Вторые мест взяли:
Обладатели третьих мест:
В управлении образования отметили, что это важный результат, который демонстрирует эффективность работы по поддержке одарённых детей в Мангистауском регионе.
От всей души поздравляем наших молодых исследователей и их руководителей, - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее школьники из Мангистауской области завоевали награды на республиканском конкурсе в Караганде.
