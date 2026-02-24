Школьники из Мангистау завоевали 18 наград на республиканском конкурсе «Зерде»

В Щучинске 23 февраля завершился заключительный этап ХХІ республиканского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Зерде». Мангистауские школьники завоевали 18 наград. Об этом Lada.kz рассказали в управлении образования области.

Фото пресс-службы управлении образования Мангистауской области

С 20 по 23 февраля на базе Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдәурен» в Щучинске Акмолинской области прошёл заключительный этап ХХІ республиканского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Зерде». Конкурс проходил среди учащихся 2-7 классов по естественно-математическому направлению. Мангистауские школьники завоевали 18 наград. Один из них завоевал первое место, пятеро учащихся – второе, и 12 – третье. Четыре участника получили грамоты за особые достижения. Два школьника награждены грамотами за особые достижения.

Первое место завоевал ученик 6 класса школы Каракиянского района – Естай Болатбекулы.

Вторые мест взяли:

Акырза Сисенбай, 7 класс школы №19, Мунайлинский район;

Дана Орынбай, 5 класс школы №19, Мунайлинский район;

Райана Малик, 4 класс частной школы «IQ Intellectual School», Актау;

Айназ Жумагали, 4 класс частной школы «IQ Intellectual School», Актау;

Айжулдыз Куангали, 7 класс школы №21, Мунайлинский район.

Обладатели третьих мест:

Альфия Темирхан, 5 класс частной школы «IQ Intellectual School», Актау;

Раяна Аманжан, 6 класс частной школы «IQ Intellectual School» (секция «Казахский язык и литература»), Актау;

Каусар Орысбай, 4 класс школы №8, Жанаозен;

Алинур Акмырза, 4 класс школы № 8, Жанаозен;

Жанель Шихшабекова, 4 класс школы №7, Каракиянский район;

Аянат Сембай, 4 класс школы №7, Каракиянский район;

Думан Курбанкалы, 6 класс школы имени Сайына Шапагатова, Тупкараганский район;

Жансезим Нурболкызы, 4 класс школы №5, Каракиянский район;

Айзере Айдоскызы, 4 класс школы №5, Каракиянский район;

Рафик Тилеккабыл, 6 класс школы-лицея Форт-Шевченко, Тупкараганский район;

Жанерке Жумабек, 4 класс частной начальной школы IQ, Мунайлинский район;

Каусар Бекмурза, 4 класс частной начальной школы IQ, Мунайлинский район;

В управлении образования отметили, что это важный результат, который демонстрирует эффективность работы по поддержке одарённых детей в Мангистауском регионе.

От всей души поздравляем наших молодых исследователей и их руководителей, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее школьники из Мангистауской области завоевали награды на республиканском конкурсе в Караганде.