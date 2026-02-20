Школьники из Мангистау завоевали награды на республиканском конкурсе в Караганде

Заключительный этап республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам завершился сегодня, 20 февраля, в Караганде. Мангистауские школьники завоевали 15 наград. Об этом Lada.kz рассказали в управлении образования области.

Заключительный этап по предметам общественно-гуманитарного направления проходил с 17 по 20 февраля в Караганде. В нем приняли участие 370 учащихся с 293 проектами, в том числе и школьники из Мангистауской области.

Учащиеся выиграли восемь наград – двое из них заняли второе место, шестеро – третье.

Вторые мест взяли:

Жибек Куанышбек, ученик 10 класса общеобразовательной школы №4 имени С. Бегендикулы, Жанаозен;

Бибинур Накыпбек, ученица 9 класса общеобразовательной школы №9, Мунайлинский район.

Третье место заняли:

Мухтар Еркебулан, ученик 9 класса общеобразовательной школы №8, Каракиянский район;

Алина Алмас, ученица 8 класса областной школы-интерната для одаренных детей;

Дастан Маратов, ученик 8 класса областной школы-интерната для одаренных детей;

Изберген Толеген, ученик 10 класса общеобразовательной школы №15, Жанаозен;

Еркебулан Жумабек, ученик 10 класса общеобразовательной школы №15, Жанаозен;

Инжу Асылхан, ученица 11 класса школы-гимназии №19 имени Т. Айбергенулы, Актау.

За особые достижения награждены грамотами: Акжибек Сагынбай, Аманбай Нурбану, Есбосын Раушан.

В управлении образования поздравили победителей и их наставников с заслуженными успехами.

Напомним, ранее мангистауские школьники завоевали 15 наград на заключительном этапе республиканского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Зерде».Конкурс проходил среди учащихся 2-7 классов по естественно-математическому направлению.