Школьники из Мангистау завоевали награды на республиканском конкурсе в Караганде

Заключительный этап республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам завершился сегодня, 20 февраля, в Караганде. Мангистауские школьники завоевали 15 наград. Об этом Lada.kz рассказали в управлении образования области.
Заключительный этап по предметам общественно-гуманитарного направления проходил с 17 по 20 февраля в Караганде. В нем приняли участие 370 учащихся с 293 проектами, в том числе и школьники из Мангистауской области.
Учащиеся выиграли восемь наград – двое из них заняли второе место, шестеро – третье.
Вторые мест взяли:
Третье место заняли:
За особые достижения награждены грамотами: Акжибек Сагынбай, Аманбай Нурбану, Есбосын Раушан.
В управлении образования поздравили победителей и их наставников с заслуженными успехами.
Напомним, ранее мангистауские школьники завоевали 15 наград на заключительном этапе республиканского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Зерде».Конкурс проходил среди учащихся 2-7 классов по естественно-математическому направлению.
