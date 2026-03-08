8 марта: три женщины из Актау об истории праздника, общественных стереотипах и собственном пути

В Международный женский день мы решили рассказать о трех горожанках, которые выбрали разные жизненные пути. Что для них значит 8 марта, сталкиваются ли они со стереотипами в своей сфере и чувствуют ли, что у женщин сегодня достаточно возможностей – в материале Lada.kz .

Изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта

Спорт, предпринимательство и семья – это три совершенно разные сферы, но каждая из героинь по-своему реализует себя и находит в этом силу.

Александра Петелина, баскетболистка

Александре Петелиной 27 лет. Она профессионально занимается баскетболом уже 16 лет. Спорт появился в жизни девушки ещё в детстве и сегодня она продолжает развиваться в выбранной сфере.

Почему вы выбрали именно этот путь? Что привело вас к спорту?

Александра: Думаю, я всегда чувствовала, что у меня получается. Я понимала, что многого можно добиться благодаря характеру. Меня всегда мотивировало желание побеждать и быть лучшей. Именно это желание не даёт мне останавливаться.

Совпала ли ваша сегодняшняя жизнь с тем, о чём вы мечтали в детстве?

Александра: В детстве я мечтала стать певицей или актрисой. Если брать это в расчёт – к счастью для общества, нет. А вот подростковые мечты совпали: я действительно связала жизнь со спортом. Но за этим стоит огромный труд, а не только мечта.

Если бы вы не занимались спортом, кем бы хотели стать?

Александра: Я всегда думала, что могла бы стать педагогом дошкольного образования. Очень люблю детей и думаю, чувствовала бы себя комфортно в этой профессии.

Что для вас значит 8 марта?

Александра: Для меня 8 марта – это день, когда мужчины могут выразить благодарность за нашу силу, доброту и заботу. Это повод сказать больше тёплых слов нашим мамам, бабушкам, сёстрам и всем женщинам, которые делают нашу жизнь лучше.

Знаете ли вы об истории праздника?

Александра: Да, я знаю, что у этого праздника есть исторические корни. Он возник как день борьбы женщин за равные права и возможности. Но сегодня 8 марта для многих людей, и для меня в том числе, – это день уважения, благодарности и признания огромной роли женщин в обществе и нашей жизни.

Чувствуете ли вы, что сегодня у женщин достаточно возможностей?

Александра: Думаю, да. Женщины на самом деле очень сильные. Каждая из нас может реализовать себя практически в любой сфере, если постарается. Но, к сожалению, часто приходится выбирать между карьерой и семьёй, потому что многие домашние заботы всё равно ложатся на женщин.

Сталкивались ли вы с предвзятым отношением из-за того, что вы женщина?

Александра: Пока нет. Но, думаю, это потому, что я ещё не садилась за руль. Как только получу водительские права, возможно, услышу много шуток в свой адрес.

Приходилось ли слышать, что баскетбол – «не женский спорт»?

Александра: Лично мне – не приходилось, но в целом я слышала, что такое бывает. Я считаю, что женский баскетбол по-своему прекрасен. На любой вид спорта, мужской или женский, найдётся свой зритель. Стереотипы, конечно, существуют, но на то они и стереотипы – чтобы их разрушать.

Что бы вы хотели пожелать женщинам в этот день?

Александра: Хочется пожелать много женской энергии, чтобы мы могли вдохновлять мир на красивые поступки. Пусть в жизни всегда будет баланс между делами и отдыхом, мечтами и достижениями. Желаю тепла, любви, внутренней силы и чтобы каждый день приносил счастье и новые возможности.

Жанагул Жапарова, предпринимательница

Жанагул Жапарова – многодетная мама. Долгое время она работала в образовательной сфере, а последние четыре года участвует в проекте «Одно село – один продукт», где занимается развитием ремесленного и экологического производства.

Почему вы выбрали именно этот путь?

Жанагул: Меня всегда вдохновляла идея создавать что-то полезное и настоящее. В проект «Одно село – один продукт» меня пригласила Сауле Салихова, и я очень благодарна ей за доверие. Работа с натуральной шерстью, ремеслом и экопродуктами – это не просто бизнес, а сохранение традиций и создание новых возможностей для людей.

Совпала ли ваша сегодняшняя жизнь с детскими мечтами?

Жанагул: В детстве я не могла представить, что буду заниматься предпринимательством. Но жизнь часто оказывается интереснее наших планов. Сегодня я понимаю, что иду по своему пути, и это приносит большое удовлетворение.

Если бы вы не занимались этим, кем могли бы стать?

Жанагул: Думаю, это могла бы быть педагогика или общественная деятельность – сфера, где можно делиться знаниями и вдохновлять людей.

Что для вас значит 8 марта?

Жанагул: Для меня 8 марта – это не просто праздник цветов и поздравлений. Это день уважения к женщине, её труду, силе и мудрости. Напоминание о том, что женщины могут быть одновременно матерями, хранительницами семьи, предпринимателями и двигателями перемен.

Знаете ли вы об истории праздника?

Жанагул: Да, конечно. Этот день связан с историей борьбы женщин за равные права и возможности. Многие права, которые сегодня кажутся естественными – образование, работа, возможность строить карьеру – когда-то были результатом долгой борьбы женщин.

Чувствуете ли вы, что сегодня у женщин достаточно возможностей?

Жанагул: Сегодня возможностей стало намного больше. Женщины могут открывать бизнес, участвовать в общественной жизни, реализовывать свои идеи. Но многое всё равно зависит от внутренней уверенности и поддержки общества.

Сталкивались ли вы с предвзятым отношением?

Жанагул: Иногда да. Бывают ситуации, когда женщину-предпринимателя сначала воспринимают не так серьёзно. Но со временем всё меняется, когда люди видят результаты работы, настойчивость и профессионализм.

Сложно ли женщине строить бизнес?

Жанагул: Бизнес всегда требует много сил, независимо от пола. Но у женщин часто есть дополнительные обязанности – семья, дети, дом. Поэтому требуется ещё больше энергии и организованности.

Есть ли разница в отношении к мужчинам и женщинам в бизнесе?

Жанагул: Иногда разница ощущается. Мужчин в бизнесе часто воспринимают как норму, а женщине приходится доказывать свою компетентность. Но ситуация постепенно меняется.

Что бы вы хотели пожелать женщинам в этот день?

Жанагул: Верить в себя, не бояться мечтать и смело идти к своим целям. Пусть рядом будут люди, которые поддерживают и вдохновляют.

Айгуль Садыкова, домохозяйка

Айгуль Садыковой 38 лет. Она мама двоих детей и уже много лет посвящает себя семье и дому. Раньше Айгуль работала в салоне красоты, но после рождения детей решила сосредоточиться на семье. Сегодня она занимается домом, воспитанием детей и своим развитием.

Почему вы выбрали путь семьи и дома?

Айгуль: После рождения детей я поняла, что хочу больше времени посвящать семье. Для меня важно видеть, как растут дети, участвовать в их жизни, создавать уют дома. Я чувствую, что это мой осознанный выбор.

Совпала ли ваша сегодняшняя жизнь с детскими мечтами?

Айгуль: В детстве я мечтала о большой дружной семье. Можно сказать, что моя мечта сбылась.

Считаете ли вы материнство своим главным делом?

Айгуль: Да, для меня семья – это самое главное. Но при этом я не забываю и о себе: занимаюсь спортом, читаю, иногда прохожу онлайн-курсы.

Если бы вы не занимались домом и семьёй, кем могли бы стать?

Айгуль: Думаю, я продолжила бы работать в сфере красоты или, возможно, открыла бы небольшой салон. Мне всегда нравилась эта работа и общение с людьми. К слову, может быть, в будущем я ещё к этому вернусь. Сейчас мне нравится моё положение и моя жизнь, но всё может измениться, если этого захочется. Главное и самое прекрасное – у нас всегда есть выбор, и он остаётся за нами.

Что для вас значит 8 марта?

Айгуль: Для меня это тёплый праздник. В этот день приятно почувствовать внимание и заботу от близких. Но для меня он больше про благодарность женщинам за их ежедневный труд.

Знаете ли вы об истории праздника?

Айгуль: Да, знаю, что раньше это был день борьбы женщин за свои права. Сейчас он воспринимается больше как праздник весны и уважения к женщинам.

Чувствуете ли вы, что сегодня у женщин достаточно возможностей?

Айгуль: Да, возможностей стало больше. Сейчас женщины могут выбирать любую профессию, развиваться, строить карьеру. Но самое главное – у нас есть право выбирать свой путь.

Чувствуете ли вы, что труд домохозяйки недооценён?

Айгуль: Иногда да. Многие думают, что быть дома – это легко. Но на самом деле это тоже работа: быт, дети, организация всей семейной жизни. Просто эта работа не всегда видна.

Что бы вы хотели пожелать женщинам?

Айгуль: Хочу пожелать женщинам ценить себя и свой путь. У каждой из нас своя дорога, и важно, чтобы этот выбор был сделан с любовью к себе.