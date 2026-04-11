Тысячи компаний из Узбекистана заходят в Казахстан

Число компаний с узбекским капиталом в Казахстане стремительно растет, а товарооборот между странами демонстрирует уверенную положительную динамику, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: in.pinterest.com

Встреча лидеров и усиление партнерства

В Бухара проходит неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев и главы Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Стороны намерены обсудить:

укрепление стратегического партнерства;

развитие союзнических отношений;

ключевые вопросы региональной повестки.

На фоне этих переговоров заметно усиливается экономическое взаимодействие двух стран.

Бизнес из Узбекистана активно заходит в Казахстан

Присутствие узбекских инвесторов на казахстанском рынке стремительно увеличивается.

На 1 марта 2026 года в Казахстане действовало более 7 тысяч компаний с узбекским капиталом.

с узбекским капиталом. За год их количество выросло на 46,5% (с 4,8 тыс.).

(с 4,8 тыс.). Только за первые три месяца 2026 года число компаний увеличилось на 7,4% (+489 организаций).

По структуре бизнеса:

7 014 компаний — малый бизнес;

— малый бизнес; 2 компании — средний;

— средний; 1 компания — крупный бизнес.

Основные сферы деятельности:

торговля;

строительство;

обрабатывающая промышленность;

гостиничный и ресторанный бизнес.

Резкий рост товарооборота

Экономические связи между странами усиливаются и в торговле.

В январе–феврале 2026 года товарооборот достиг $896,6 млн ,

, что на 41,4% больше, чем годом ранее.

Экспорт Казахстана: рост поставок зерна и сырья

Объем экспорта из Казахстана в Узбекистан существенно увеличился:

2,5 млн тонн продукции (+1,6 раза);

(+1,6 раза); в денежном выражении — $736,1 млн (+почти 50%).

Ключевые экспортные позиции:

пшеница — более 1 млн тонн (+1,6 раза);

(+1,6 раза); растительные масла — 81,1 тыс. тонн (+1,7 раза);

(+1,7 раза); картофель — 124,6 тыс. тонн (+7,2 раза);

(+7,2 раза); мясо и рыба — 7,8 тыс. тонн (+12,6%);

(+12,6%); металлопродукция — 240 тыс. тонн (+30,4%);

(+30,4%); уголь — 434,7 тыс. тонн (+2,5 раза).

Снижение показали:

нефть и нефтепродукты — до 41,2 тыс. тонн (-18%);

(-18%); мука — 58,8 тыс. тонн (-13,7%).

Импорт из Узбекистана: рост поставок продовольствия и удобрений

Импорт узбекской продукции также демонстрирует рост:

объем увеличился в 1,6 раза — до 316,1 тыс. тонн ;

— до ; в денежном выражении — $160,4 млн (+18,4%).

Основные товары:

фрукты, овощи и орехи — 37,5 тыс. тонн (+41,9%);

(+41,9%); мучные изделия — рост в 2 раза ;

; сладкие напитки — рост в 6,6 раза ;

; удобрения — 25,8 тыс. тонн (рост почти в 20 раз).

При этом сократились поставки:

двигателей внутреннего сгорания (-3,9%);

автокомплектующих (-4,8%).

Итоги 2025 года: устойчивый рост торговли

По итогам 2025 года:

товарооборот вырос на 16,2% ;

; экспорт Казахстана достиг $3,5 млрд (+24,6%);

(+24,6%); импорт составил $1,3 млрд (-1,8%).

Вывод

Экономическое сотрудничество Казахстана и Узбекистана выходит на новый уровень. Быстрый рост числа компаний, увеличение товарооборота и расширение номенклатуры поставок свидетельствуют о формировании устойчивого экономического союза в регионе.