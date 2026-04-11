Тысячи компаний из Узбекистана заходят в Казахстан

Встреча лидеров и усиление партнерства
В Бухара проходит неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев и главы Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Стороны намерены обсудить:
- укрепление стратегического партнерства;
- развитие союзнических отношений;
- ключевые вопросы региональной повестки.
На фоне этих переговоров заметно усиливается экономическое взаимодействие двух стран.
Бизнес из Узбекистана активно заходит в Казахстан
Присутствие узбекских инвесторов на казахстанском рынке стремительно увеличивается.
- На 1 марта 2026 года в Казахстане действовало более 7 тысяч компаний с узбекским капиталом.
- За год их количество выросло на 46,5% (с 4,8 тыс.).
- Только за первые три месяца 2026 года число компаний увеличилось на 7,4% (+489 организаций).
По структуре бизнеса:
- 7 014 компаний — малый бизнес;
- 2 компании — средний;
- 1 компания — крупный бизнес.
Основные сферы деятельности:
- торговля;
- строительство;
- обрабатывающая промышленность;
- гостиничный и ресторанный бизнес.
Резкий рост товарооборота
Экономические связи между странами усиливаются и в торговле.
- В январе–феврале 2026 года товарооборот достиг $896,6 млн,
- что на 41,4% больше, чем годом ранее.
Экспорт Казахстана: рост поставок зерна и сырья
Объем экспорта из Казахстана в Узбекистан существенно увеличился:
- 2,5 млн тонн продукции (+1,6 раза);
- в денежном выражении — $736,1 млн (+почти 50%).
Ключевые экспортные позиции:
- пшеница — более 1 млн тонн (+1,6 раза);
- растительные масла — 81,1 тыс. тонн (+1,7 раза);
- картофель — 124,6 тыс. тонн (+7,2 раза);
- мясо и рыба — 7,8 тыс. тонн (+12,6%);
- металлопродукция — 240 тыс. тонн (+30,4%);
- уголь — 434,7 тыс. тонн (+2,5 раза).
Снижение показали:
- нефть и нефтепродукты — до 41,2 тыс. тонн (-18%);
- мука — 58,8 тыс. тонн (-13,7%).
Импорт из Узбекистана: рост поставок продовольствия и удобрений
Импорт узбекской продукции также демонстрирует рост:
- объем увеличился в 1,6 раза — до 316,1 тыс. тонн;
- в денежном выражении — $160,4 млн (+18,4%).
Основные товары:
- фрукты, овощи и орехи — 37,5 тыс. тонн (+41,9%);
- мучные изделия — рост в 2 раза;
- сладкие напитки — рост в 6,6 раза;
- удобрения — 25,8 тыс. тонн (рост почти в 20 раз).
При этом сократились поставки:
- двигателей внутреннего сгорания (-3,9%);
- автокомплектующих (-4,8%).
Итоги 2025 года: устойчивый рост торговли
По итогам 2025 года:
- товарооборот вырос на 16,2%;
- экспорт Казахстана достиг $3,5 млрд (+24,6%);
- импорт составил $1,3 млрд (-1,8%).
Вывод
Экономическое сотрудничество Казахстана и Узбекистана выходит на новый уровень. Быстрый рост числа компаний, увеличение товарооборота и расширение номенклатуры поставок свидетельствуют о формировании устойчивого экономического союза в регионе.
