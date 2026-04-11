18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.13
554.08
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.04.2026, 14:26

Тысячи компаний из Узбекистана заходят в Казахстан

Новости Казахстана 0 2 689

Число компаний с узбекским капиталом в Казахстане стремительно растет, а товарооборот между странами демонстрирует уверенную положительную динамику, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Встреча лидеров и усиление партнерства

В Бухара проходит неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев и главы Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Стороны намерены обсудить:

  • укрепление стратегического партнерства;
  • развитие союзнических отношений;
  • ключевые вопросы региональной повестки.

На фоне этих переговоров заметно усиливается экономическое взаимодействие двух стран.

Бизнес из Узбекистана активно заходит в Казахстан

Присутствие узбекских инвесторов на казахстанском рынке стремительно увеличивается.

  • На 1 марта 2026 года в Казахстане действовало более 7 тысяч компаний с узбекским капиталом.
  • За год их количество выросло на 46,5% (с 4,8 тыс.).
  • Только за первые три месяца 2026 года число компаний увеличилось на 7,4% (+489 организаций).

По структуре бизнеса:

  • 7 014 компаний — малый бизнес;
  • 2 компании — средний;
  • 1 компания — крупный бизнес.

Основные сферы деятельности:

  • торговля;
  • строительство;
  • обрабатывающая промышленность;
  • гостиничный и ресторанный бизнес.

Резкий рост товарооборота

Экономические связи между странами усиливаются и в торговле.

  • В январе–феврале 2026 года товарооборот достиг $896,6 млн,
  • что на 41,4% больше, чем годом ранее.

Экспорт Казахстана: рост поставок зерна и сырья

Объем экспорта из Казахстана в Узбекистан существенно увеличился:

  • 2,5 млн тонн продукции (+1,6 раза);
  • в денежном выражении — $736,1 млн (+почти 50%).

Ключевые экспортные позиции:

  • пшеница — более 1 млн тонн (+1,6 раза);
  • растительные масла — 81,1 тыс. тонн (+1,7 раза);
  • картофель — 124,6 тыс. тонн (+7,2 раза);
  • мясо и рыба — 7,8 тыс. тонн (+12,6%);
  • металлопродукция — 240 тыс. тонн (+30,4%);
  • уголь — 434,7 тыс. тонн (+2,5 раза).

Снижение показали:

  • нефть и нефтепродукты — до 41,2 тыс. тонн (-18%);
  • мука — 58,8 тыс. тонн (-13,7%).

Импорт из Узбекистана: рост поставок продовольствия и удобрений

Импорт узбекской продукции также демонстрирует рост:

  • объем увеличился в 1,6 раза — до 316,1 тыс. тонн;
  • в денежном выражении — $160,4 млн (+18,4%).

Основные товары:

  • фрукты, овощи и орехи — 37,5 тыс. тонн (+41,9%);
  • мучные изделия — рост в 2 раза;
  • сладкие напитки — рост в 6,6 раза;
  • удобрения — 25,8 тыс. тонн (рост почти в 20 раз).

При этом сократились поставки:

  • двигателей внутреннего сгорания (-3,9%);
  • автокомплектующих (-4,8%).

Итоги 2025 года: устойчивый рост торговли

По итогам 2025 года:

  • товарооборот вырос на 16,2%;
  • экспорт Казахстана достиг $3,5 млрд (+24,6%);
  • импорт составил $1,3 млрд (-1,8%).

Вывод

Экономическое сотрудничество Казахстана и Узбекистана выходит на новый уровень. Быстрый рост числа компаний, увеличение товарооборота и расширение номенклатуры поставок свидетельствуют о формировании устойчивого экономического союза в регионе.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь