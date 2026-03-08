Не протолкнуться: как мужчины из Актау спешат поздравить своих женщин

8 Марта встретило пасмурным утром, однако уже к обеду погода порадовала жителей солнечными лучами. Вместе с этим на улицах города оживилась и праздничная атмосфера: у цветочных точек образовались очереди, а мужчины спешили купить букеты для своих мам, жен, дочерей и внучек. Корреспондент Lada.kz побывал у торговых рядов и запечатлел атмосферу праздника.

Фото автора

Сегодня в Актау с самого утра чувствуется особая атмосфера Международного женского дня. Несмотря на пасмурную погоду, к обеду выглянуло солнце, и город буквально зацвел – повсюду яркие букеты, улыбки и праздничная суета.

У цветочных рядов, расположенных в разных частях города, было непросто пройти – палатки с цветами заполнили торговые площади. Продавцы предлагают самые разные композиции: от небольших букетов тюльпанов до больших праздничных корзин.

Как признаются сами предприниматели, торговля в этот день идет активно.

Сегодня покупателей много, люди идут с самого утра, - рассказывают цветочники.

Мужчины спешат поздравить своих близких – многие приходят за цветами буквально на ходу.

Так, житель Актау Данат купил сразу два букета – для жены и дочери. Мужчина пришел за цветами целенаправленно и долго не выбирал.

Супруге взял розы, она их любит. А дочка у меня ассоциируется с тюльпанами, поэтому выбрал их, - рассказал Данат.

За два букета мужчина заплатил около 22 тысяч тенге. При этом он отметил, что дарит цветы супруге и дочери не только на праздники.

А вот Еркебулан приобрел несколько небольших букетов тюльпанов для своих внучек.

Они еще маленькие, поэтому и букеты небольшие. Но радовать девочек нужно обязательно, - говорит мужчина.

Некоторые жители города поздравляют своих близких прямо у цветочных рядов, вручая букеты сразу после покупки.

Местный житель Сергей пришел за цветами вместе с сыном Евгением. Они выбрали сразу шесть букетов – для родственниц и близких знакомых.

Букеты выбирал сын. Женщин нужно радовать цветами всегда, не только 8 марта, - говорит Сергей.

Еще один покупатель – Роман, пришел за цветами вместе с сыном. Они купили для супруги букет роз. Долго задерживаться мужчина не смог – их уже ожидало такси.

Несмотря на праздничную суету, настроение у людей остается приподнятым. На лицах – улыбки, а в руках – яркие, благоухающие букеты.

Lada.kz еще раз поздравляет всех жительниц региона с Международным женским днем и желает тепла, счастья и весеннего настроения!

Напомним, ранее редакция узнавала, сколько стоили букеты накануне 8 Марта в Актау.