18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.03.2026, 10:05

Реконструкция набережной в Актау ставит под угрозу шахматные занятия для детей

Общество 0 2 262 Сергей Кораблев

Из-за реконструкции набережной в 14-м микрорайоне под угрозой оказалось место, где на протяжении нескольких лет проходили шахматные турниры и бесплатные занятия для детей. Руководитель общественного фонда «Мы — за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов призвал власти найти решение, чтобы сохранить проект, сообщает Lada.kz. 

Фото автора
Фото автора

Реконструкция набережной в 14 микрорайоне Актау может оставить без занятий сотни детей, которые несколько лет приходили сюда играть в шахматы. Об этом заявил руководитель общественного фонда «Мы - за спорт, против наркотиков» и организатор шахматных игр на набережной Роман Уразимбетов.

За это время в турнирах и играх приняли участие сотни детей, а для некоторых из них были организованы бесплатные занятия.

Четыре шахматных сезона, около 50 турниров разного масштаба, вплоть до международного. Мировые звезды приезжали, столько туристов приходило играть, министры и другие гости. Тысячи детей играли у нас. Мы собрали группу для бесплатных занятий, и на этот социальный проект не было потрачено ни одной копейки из бюджета. А результат получился шикарный, - отметил Роман Уразимбетов.

Однако теперь, по его словам, из-за предстоящей реконструкции набережной площадка может исчезнуть.

 Я понимаю, что город должен развиваться. Но дети могут остаться без занятий. Почему об этом не подумали? Если мы действительно думаем о будущем и молодом поколении, нужно найти другое решение, - сказал он.

Общественник надеется, что власти города смогут рассмотреть альтернативные варианты и сохранить проект, который за несколько лет стал популярным среди детей и жителей Актау.

Напомним, почему бесплатные шахматы для детей «заморозили» в Актау.

8
19
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь