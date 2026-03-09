Реконструкция набережной в Актау ставит под угрозу шахматные занятия для детей

Из-за реконструкции набережной в 14-м микрорайоне под угрозой оказалось место, где на протяжении нескольких лет проходили шахматные турниры и бесплатные занятия для детей. Руководитель общественного фонда «Мы — за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов призвал власти найти решение, чтобы сохранить проект, сообщает Lada.kz.

Фото автора

Реконструкция набережной в 14 микрорайоне Актау может оставить без занятий сотни детей, которые несколько лет приходили сюда играть в шахматы. Об этом заявил руководитель общественного фонда «Мы - за спорт, против наркотиков» и организатор шахматных игр на набережной Роман Уразимбетов.

За это время в турнирах и играх приняли участие сотни детей, а для некоторых из них были организованы бесплатные занятия.

Четыре шахматных сезона, около 50 турниров разного масштаба, вплоть до международного. Мировые звезды приезжали, столько туристов приходило играть, министры и другие гости. Тысячи детей играли у нас. Мы собрали группу для бесплатных занятий, и на этот социальный проект не было потрачено ни одной копейки из бюджета. А результат получился шикарный, - отметил Роман Уразимбетов.

Однако теперь, по его словам, из-за предстоящей реконструкции набережной площадка может исчезнуть.

Я понимаю, что город должен развиваться. Но дети могут остаться без занятий. Почему об этом не подумали? Если мы действительно думаем о будущем и молодом поколении, нужно найти другое решение, - сказал он.

Общественник надеется, что власти города смогут рассмотреть альтернативные варианты и сохранить проект, который за несколько лет стал популярным среди детей и жителей Актау.

Напомним, почему бесплатные шахматы для детей «заморозили» в Актау.