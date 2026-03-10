18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
09.03.2026, 20:10

Жители Актау раскритиковали благоустройство города

Общество 0 4 550 Сергей Кораблев

В соцсетях активно распространяется видео, на котором горожане показывают последствия сильного ветра и спорные элементы городского благоустройства. Поводом для обсуждения стали оборванный плакат, летающий мусор, новые беседки, урны, информационные стенды и опоры освещения, сообщает Lada.kz.

Фото местных жителей
Фото местных жителей

Особое внимание пользователей привлек плакат, посвященный предстоящему референдуму. По словам жителей, баннер ветер разорвал почти в клочья.

Не меньше вопросов вызвал и мусор, который ветер разносит по городу. На этом фоне жители вновь заговорили о целесообразности некоторых элементов благоустройства.

В частности, горожане критикуют новые беседки и урны, называя их скорее декоративными, чем практичными. По их словам, в условиях Актау такие конструкции не защищают ни от ветра, ни от палящего солнца.

К чему эти урны для декорации и новые беседки, если ветер продувает здесь со всех сторон, а от солнца они тоже не спасают? Учитывая наш жаркий климат, непонятно, для чего все это, - возмущаются жители.

Также вопросы вызвал монтаж информационных стендов. По словам горожан, деревянные опоры установлены прямо в бетонное основание, при этом на бетоне уже появились трещины.

Кроме того, жители обратили внимание на опоры освещения вдоль пешеходных зон. По их утверждению, некоторые столбы выглядят неровно, а бетонное основание кажется небольшим и частично засыпано песком.

Они выполнены будто из обычной жестянки. Некоторые столбы стоят неровно, а основание вызывает вопросы к качеству установки, - делятся мнением горожане.

Редакция ранее уже направляла запрос в городской акимат по поводу целесообразности установки новых беседок в столь жарком и ветреном регионе, а также по качеству материалов, использованных для опор освещения, и способу их монтажа.

Напомним, более миллиарда тенге потратят на озеленение Актау в 2026 году.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"спорные элементы городского благоустройства."---Руководителя городского отдела ЖКХ освободить от должности! Городскому акиму строгий выговор!
10.03.2026, 04:05
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

