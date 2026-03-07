Более миллиарда тенге потратят на озеленение Актау в 2026 году

Сколько средств из бюджета выделено на озеленение в этом году, какие работы планируется провести, когда начнётся полив зелёных насаждений и сколько цветов высадят – ответы на эти и другие вопросы Lada.kz получила в Актауском городском акимате.

Фото предоставил Айбек Ерболеков

По данным городской администрации, работы по поливу и озеленению в Актау выполняет ТОО «Green City Aktau» в сотрудничестве с управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области и городским отделом ЖКХ.

Работы по озеленению города с 2022 года проводится в рамках проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) сроком на пять лет. В текущем году на проведение работ по озеленению из бюджета выделено 1 млрд 297 млн тенге, - сообщили в акимате Актау.

Посадка зелёных насаждений, по данным чиновников, начнётся весной, с наступлением тёплой погоды.

Работы по посадке зелёных насаждений начинаются с установлением устойчивой тёплой погоды – в весенний период. При прогревании почвы и формировании благоприятных климатических условий для приживаемости саженцев данные работы проводятся. В связи с этим начало работ по посадке деревьев планируется в марте-апреле, - рассказали в пресс-службе акимата.

В администрации добавили, что в 2026 году в рамках проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) на территории города планируется высадить 130 500 штук однолетних цветов, 1000 квадратных метров газонов, 3600 штук роз, 292 штуки декоративных кустарников, 20 000 штук кустарников, 4581 штуку лиственных деревьев, 2650 штук хвойных деревьев.

Полив зеленых насаждений на территории города будет начат с 15 апреля текущего года. Для полива зеленых насаждений использовались источник подземных вод (мощностью 2-3 тыс. м3 / сут), расположенный в 4А микрорайоне города, и централизованная водная система. Кроме того, согласно утвержденному графику, зеленые насаждения будут поливаться днем и вечером специальными автополивочными машинами. В соответствии с графиком: общественные территории с высокой концентрацией людей, парки и скверы поливаются ежедневно с помощью автоматических дождевателей (спринклеров). Зеленые насаждения на центральных улицах и в микрорайонах будут поливать каждые 10 дней, - заявили в ведомстве.

Для сохранения высаживаемых зеленых насаждений, по данным городской администрации, будет проводиться химическая обработка (дезинфекция) в весенний и осенний периоды.

Для этого будут использоваться специальные препараты под названиями «БИ-58» и «Карате». Для ухода за зелеными насаждениями работы по внесению минеральных удобрений будут проводиться поэтапно, - отметили в пресс-службе.

На вопрос корреспондента редакции о том, проводился ли мониторинг высаженных деревьев в 2025 году и сколько из них не прижилось и погибло, в акимате дали следующий ответ:

Технический контроль за работами по озеленению будет осуществлять РММ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад». В настоящее время проводится инвентаризация и мониторинг зеленых насаждений, высаженных в 2025 году. После завершения мониторинга РММ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» направит акт оценки, и в случае выявления не прижившихся или не выросших деревьев ТОО «Green City Aktau» проведет повторную посадку за свой счет в соответствии с соглашением по проекту государственно-частного партнерства.

Точное количество погибших деревьев в акимате назвать не смогли, однако основные причины гибели зелёных насаждений сообщили.

Как правило, это связано с сочетанием нескольких факторов. Первое это климатические условия – Актау находится в зоне засушливого климата, с сильными ветрами, высокой солнечной радиацией и низкой влажностью, что затрудняет приживаемость молодых растений. Вторая причина – недостаточный полив и уход – если полив не был регулярным или в нужном объёме, деревья могли не прижиться, - пояснили в акимате.

Редакция также пообщалась с руководителем ТОО «Green City Aktau» Айбеком Ерболековым. Он уточнил, что полив новых посадок начнётся уже в марте, а общий полив существующих зелёных насаждений – с апреля.

Полив будет проводиться автоматически через систему оросительных сетей в парках и зонах массового отдыха. Внутри микрорайонов полив производится с водовозами и согласно договорам с КСК, ОСИ. По периметрам микрорайонов поливочные работы будут производиться с центрального трубопровода, - сказал он.

Айбек Ерболеков также рассказал про меры защиты деревьев от засухи и вредителей.

Для повышения выживаемости зелёных насаждений мы применяем следующие меры: мульчирование почвы вокруг саженцев, что уменьшает испарение влаги; использование адаптированных сортов растений, устойчивых к сухому климату региона; регулярный мониторинг вредителей и болезней с последующей обработкой; а также организацию профилактического ухода – внесение удобрений и санитарную обрезку. Такие меры помогают молодым деревьям приживаться и развиваться в условиях засушливого климата Актау, - заключил глава ТОО «Green City Aktau».

Напомним, в 2025 году из бюджета для озеленения Актау власти выделяли 1 249 441 000 тенге.