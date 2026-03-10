В Жанаозене обещают обновить автобусы на городских маршрутах

Жители Жанаозена жалуются на редкий интервал движения одного из городских автобусных маршрутов. В акимате обещают вывести на линию новые автобусы, передаёт Lada.kz.
Вопрос устаревшего общественного транспорта подняли жители Жанаозена. По их словам, имеющегося количества автобусов недостаточно для полноценного обслуживания пассажиров.
«Когда вы обновите автобусы маршрута № 11 в микрорайоне Мерей города Жанаозен? Их всего четыре, и все они старые - гремят и едва ездят. Мы уже писали жалобу, нам ответили, что количество автобусов увеличат: заявка подана, ожидается финансирование. Скажите конкретно - когда это произойдет? Почему для Жанаозена не закупают новые автобусы?» - написала одна из жительниц города.
В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанаозена сообщили, что с 25 февраля прошлого года маршрут № 11 обслуживает ТОО «Aktau Bus». Согласно договору, на линии должны работать три автобуса. Однако по просьбе жителей села Рахат маршрут дополнительно усилили ещё одним резервным автобусом.
В акимате заверили, что в ближайшее время маршрут планируется обновить.
«ТОО «Aktau Bus» поручено поэтапно увеличить количество автобусов, а также организовать поставку в Жанаозен новых автобусов марки Yutong. Оформление документов находится на завершающем этапе. После этого новые автобусы будут доставлены в город», - сообщили в акимате.
Комментарии0 комментарий(ев)