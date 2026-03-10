В Жанаозене обещают обновить автобусы на городских маршрутах

Жители Жанаозена жалуются на редкий интервал движения одного из городских автобусных маршрутов. В акимате обещают вывести на линию новые автобусы, передаёт Lada.kz .

Фото из архива

Вопрос устаревшего общественного транспорта подняли жители Жанаозена. По их словам, имеющегося количества автобусов недостаточно для полноценного обслуживания пассажиров.

«Когда вы обновите автобусы маршрута № 11 в микрорайоне Мерей города Жанаозен? Их всего четыре, и все они старые - гремят и едва ездят. Мы уже писали жалобу, нам ответили, что количество автобусов увеличат: заявка подана, ожидается финансирование. Скажите конкретно - когда это произойдет? Почему для Жанаозена не закупают новые автобусы?» - написала одна из жительниц города.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанаозена сообщили, что с 25 февраля прошлого года маршрут № 11 обслуживает ТОО «Aktau Bus». Согласно договору, на линии должны работать три автобуса. Однако по просьбе жителей села Рахат маршрут дополнительно усилили ещё одним резервным автобусом.

В акимате заверили, что в ближайшее время маршрут планируется обновить.