В Актау продолжается поиск пропавшей женщины

На протяжении четырёх дней волонтеры и полиция ведут поиск 40-летней Натальи Бойковой. Она вышла из дома 6 марта и до сих пор не вернулась, передаёт Lada.kz .

Фото предоставлено волонтерами

Волонтеры просят жителей, которые располагают информацией о нахождении Натальи Бойковой, связаться с родственниками пропавшей или полицией. Они предоставили фотографию с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела, в какой одежде Наталья вышла из дома.

Это сине-чёрная куртка, белая шапка, спортивные штаны болотного цвета, белые кроссовки. При себе имела белую сумку с 2 000 тенге наличными и удостоверение.

Приметы: высокая, рост 177 сантиметров, светлые волосы, не курит, не употребляет алкоголь, заикается.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о месте её нахождения, просьба звонить по телефону: +7 (705) 882-50-45 (Вера, мама Натальи) или 102.