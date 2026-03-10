Картина художницы из Актау представлена в Национальном музее Казахстана

В преддверии Наурыза в Астане прошёл республиканский конкурс «Aiel tizginde», направленный на поддержку творческих женщин и развитие национального искусства. В число финалистов вошла жительница Актау Жазира Кикбаева. В эти дни её работа «Ана мен бала» представлена на выставке в Национальном музее, сообщает Lada.kz .

Работа художника "Ана мен бала". Фото предоставила Ж.Кикбаева

В конкурсе приняли участие около 1000 художников в возрасте от 18 до 85 лет со всего Казахстана. По итогам отбора жюри в финал прошли порядка 200 авторов, чьи работы представлены на выставке в Национальном музее Республики Казахстан.

Не имея высшего образования в сфере живописи, Жазира Кикбаева смогла конкурировать с профессиональными художниками Казахстана и получить высокую оценку от жюри конкурса.

«Рисованием увлекаюсь с шести лет. Объявление о конкурсе увидела в социальных сетях, решила подать заявку. Отправила две картины — «Гармония» и «Ана мен бала», последняя прошла в финал. Приём заявок стартовал 22 января и за месяц продемонстрировал высокий общественный интерес к теме проекта. Работы казахстанских авторов поступили из 26 городов мира, включая Тулузу (Франция), Манилу (Филиппины) и Рим (Италия), что расширило культурный диалог проекта и подчеркнуло его международное измерение. Отбор проводило профессиональное жюри в составе искусствоведа и профессора Ольги Батуриной, художницы Айи Шалкар, фотографа Оспана Али, председателя Казахстанской гильдии критиков искусства Ефрата Б. Имамбека и др. По итогам экспертной оценки в финальную экспозицию вошли произведения живописи, фотографии и инсталляции. Несмотря на то, что я не смогла победить в конкурсе, для любого художника это гордость — что моя картина представлена на выставке в Национальном музее», - рассказала Жазира Кикбаева.

Выставка открылась в праздничные дни и продлится до 26 марта в Национальном музее.

Отдельной частью проекта станет определение приза зрительских симпатий. Посетители выставки смогут проголосовать за понравившуюся работу непосредственно в пространстве музея. По итогам голосования автор произведения, набравший наибольшее количество голосов, получит специальную награду.