Новая техника пополнила автопарк Устюртского государственного природного заповедника

Фото: ЦОК МО

Машины передали в рамках модернизации природоохранных учреждений для усиления материально-технической оснащённости заповедников и повышения их готовности к чрезвычайным ситуациям.

Новая техника способна перевозить до 3 тонн воды, оснащена системой самозащиты и позволяет тушить очаги возгорания прямо во время движения. В условиях обширной территории и сурового климата Устюрта значение такой мобильной техники особенно велико.

Планируется, что автомобили будут задействованы для предупреждения степных пожаров и их оперативной локализации.