Новая техника пополнила автопарк Устюртского государственного природного заповедника

Материально-техническая база заповедника пополнилась двумя новыми пожарными автомобилями на базе «КамАЗ», передаёт Lada.kz.
Машины передали в рамках модернизации природоохранных учреждений для усиления материально-технической оснащённости заповедников и повышения их готовности к чрезвычайным ситуациям.
Новая техника способна перевозить до 3 тонн воды, оснащена системой самозащиты и позволяет тушить очаги возгорания прямо во время движения. В условиях обширной территории и сурового климата Устюрта значение такой мобильной техники особенно велико.
Планируется, что автомобили будут задействованы для предупреждения степных пожаров и их оперативной локализации.
