Запланирован ремонт котлов на двух ТЭЦ в Актау – Минэнерго РК

Министерство энергетики опубликовало перечень объектов теплоснабжения, на которых в 2026 году планируется провести ремонт. В список включено ТОО «МАЭК», передаёт Lada.kz .

Фото из архива

В 2026 году запланированы капитальные ремонты девяти энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины во всех ключевых регионах страны. В Мангистауской области на ТЭЦ‑1 и ТЭЦ‑2 ТОО «МАЭК» планируется обновить четыре котлоагрегата и три турбоагрегата. Средства на ремонт мощностей МАЭКа выделяются ежегодно, однако уровень изношенности остаётся высоким.

В Минэнерго отметили, что на сегодняшний день ремонт ведётся на двух энергоблоках, четырёх котлах и двух турбинах.

Напомним, изношенность предприятия превышает 70%, что критично для инфраструктуры снабжения продукцией потребителей региона. Летом прошлого года на МАЭКе произошла крупная авария на энергоблоке, что привело к временному обесточиванию ряда потребителей, в том чиселе крупных нефтяных компаний.