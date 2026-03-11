18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.03.2026, 19:16

В Мангистау к празднику Амал организуют бесплатные автобусы до Отпан Тау

Общество

В рамках празднования Амал жители и гости региона смогут добраться до историко-культурного комплекса Отпан Тау на бесплатных автобусах, которые будут курсировать из Актау и Жанаозена в течение двух дней, передаёт Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Как сообщили в Центре общественных коммуникаций, сбор и отправка пассажиров будут осуществляться на парковке перед гостиницей «Grand Nur Plaza» (29-й микрорайон) в Актау и на парковке спортивного комплекса им. Амина Туякова в микрорайоне Мунайлы города Жанаозена. Время в пути - примерно 2 часа.

13 марта сбор пассажиров в обоих городах начинается в 11:00, отправление транспорта на Отпан Тау - в 12:00. Обратный выезд запланирован на 22:00. 

14 марта пассажиров в Актау и Жанаозене будут ожидать с 07:00, отправление - в 08:00. Обратный выезд - в 16:00.

Стоимость проезда - бесплатно.

