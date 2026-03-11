Жительнице Мангистау пришлось «выбивать» декретные у фонда соцстрахования через суд

Суд признал незаконным отказ в назначении социальных выплат по беременности и родам жительнице региона. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда, передает Lada.kz .

Фото с сайта app.envato.com

Жительница региона обратилась в суд с иском к АО «Государственный фонд социального страхования». Она просила признать незаконным решение фонда, который отказал ей в назначении социальных выплат.

Как установил суд, женщина была принята на работу поваром в индивидуальное предприятие 1 декабря 2024 года. Согласно листу временной нетрудоспособности, с 3 июня 2025 года она вышла в отпуск по беременности и родам.

Так, 19 июня 2025 года, истец подала документы в фонд для назначения социальных выплат. Однако 5 августа 2025 года ей отказали. В фонде заявили, что трудовые отношения с работодателем не подтверждены социальными отчислениями.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что работодатель своевременно перечислял обязательные платежи, включая социальные и пенсионные отчисления за сотрудницу с декабря 2024 года по июнь 2025 года.

Кроме того, предприниматель предоставил налоговые отчеты по форме 200.00 за IV квартал 2024 года, I и II кварталы 2025 года, где женщина была указана как работник предприятия.

На основании этих документов суд подтвердил наличие трудовых отношений между истцом и работодателем и признал отказ фонда незаконным.

Решением суда права женщины на получение социальных выплат по беременности и родам были восстановлены. Судебный акт вступил в законную силу.

