11.03.2026, 20:45

Жители Актау недовольны благоустройством города: акимат дал официальный ответ

Общество 0 1 753 Сергей Кораблев

В городской администрации прокомментировали критику жителей, связанную с благоустройством города, после того как в Сети появились видео с летающим мусором, поврежденным баннером и вопросами к установке опор освещения, сообщает Lada.kz.

Коллаж автора
Коллаж автора

Как сообщили в городском акимате, в целях улучшения облика Актау согласно плану были обновлены пешеходные дорожки (брусчатка и асфальт) по периметрам микрорайонов 4А, 5, 12, 13, 32 и 32Б. Также установлены опоры освещения, скамейки и урны для мусора.

В акимате пояснили ситуацию с опорами освещения, которые жители сняли на видео. По данным администрации, на кадрах запечатлен момент монтажа конструкций, когда работы еще находились в процессе.

Как видно на фото, изображен момент установки опоры. В это время монтажные работы еще проводились, - заверили чиновники.

В администрации также отметили, что объекты уже переданы в пользование жителям. При этом, учитывая гарантийный срок, подрядной организации поручено устранить выявленные недостатки.

Что касается мусора, то в акимате ответили, что из-за резкого изменения погодных условий в последние дни мусор из контейнеров и урн мог разлетаться по городу из-за сильного ветра.

Также в администрации прокомментировали повреждение баннера, которое активно обсуждалось в социальных сетях. По данным акимата, из-за сильных порывов ветра на территории города были повреждены баннеры и перетяжки, связанные с выборами.

Подрядной организации было поручено устранить повреждения. Баннеры полностью восстановлены.

Напомним, жители Актау раскритиковали благоустройство города.

3
22
2
Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Жители Актау недовольны благоустройством города"----Акимат на всё найдёт отмазку: то ветер им виноват то ещё что-то! А причина банальна проста и очевидна: нет контроля! Отсюда вывод: руководителя городского отдела ЖКХ - в отставку! Засиделся! Городского акима тоже снять с должности! Не контролирует своих подчинённых отвечающих за благоустройством города! Тут не только ветер и жестяные фонари -- посмотрите что оставляет после своих "работ" компашка КЖСА! Кругом разруха после них! Кто принимает их работу?
12.03.2026, 03:45
Кинст
Кинст
Как в известной песне: всё хорошо, прекрасная маркиза...
11.03.2026, 18:55
