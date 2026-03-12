В Актау демонтированы незаконно установленные силомеры

Во время очередной проверки в Актау обнаружены четыре силомера, установленные незаконно и без разрешений. Устройства изъяли и отвезли на штрафную стоянку, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

По данным акимата, в Актау выявлены и демонтированы четыре устройства для измерения силы удара (силомеры). Силомеры были убраны с площади Ынтымак.

Устройства установлены без соответствующих разрешительных документов и не соответствующие установленным требованиям. В связи с незаконным размещением данные устройства были изъяты и доставлены на штрафную стоянку. Работа по предотвращению подобных нарушений и контролю за соблюдением требований законодательства на территории города будет продолжена на постоянной основе, - говорится в сообщении акимата.

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Актау обращается к жителям и предпринимателям с призывом строго соблюдать требования действующего законодательства. Подчеркивается, что предпринимательская деятельность должна осуществляться исключительно в установленном порядке и на основании необходимых разрешительных документов.

В случае выявления фактов несанкционированной торговли или установки незаконных устройств предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством, - напомнили в городской администрации.

Напомним, в прошлом году городская администрация совместно с полициейпровелирейды для выявления и демонтажа несанкционированных торговых объектов и устройств. В результате очередной проверки были изъяты несколько незаконно установленных силомеров.

Жители Актау неоднократновыражалинедовольство по поводу установки силомеров на центральных улицах и в популярных прогулочных зонах. По словам горожан, такие устройства портят внешний облик областного центра.