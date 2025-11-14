18+
13.11.2025, 19:41

В Актау демонтируют незаконно установленные силомеры

Новости Актау 0 1 200 Ольга Максимова

Областной центр снова пытаются избавить от силомеров. На их засилье в самых популярных местах для прогулок жалуются жители Актау, передает Lada.kz.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

Акимат Актау совместно с полицией проводят рейды для выявления и демонтажа несанкционированных торговых объектов и устройств. В результате очередной проверки были демонтированы несколько незаконно установленных силомеров.

На ряд граждан составлены протоколы по статье 204 КоАП РК («Торговля без разрешения»).

Жители Актау неоднократно выражали недовольство по поводу установки силомеров на центральных улицах и в популярных прогулочных зонах. По словам горожан, такие устройства портят внешний облик областного центра.

Власти регулярно выявляют подобные установки и вывозят их на штрафстоянку, однако, как отмечают жители, вскоре силомеры вновь появляются на улицах города.

К примеру, в последнее время устройства были замечены рядом с памятником Кашагану, на перекрёстке между 7, 8, 9 и 10 микрорайонами, а также у мемориала Вечного огня.

Актаусцы считают, что размещать силомеры у знаковых мест и памятников недопустимо. По их мнению, подобные развлечения можно устанавливать у популярных заведений общественного питания или у крупных супермаркетов.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Их убирают, а они как грибы снова вырастают, только в других местах. Нужно уничтожать их. А, хозяев штрафовать.
14.11.2025, 05:03
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

