Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.03.2026, 14:03

«Жирухи съели» – тренер в Актау разозлил женщин и был уволен

Общество | Ольга Максимова

В Актау тренера одного из фитнес-центров уволили после жалоб жительниц города. Причиной недовольства стали оскорбительные публикации, размещённые тренером на личной странице в соцсети, передаётLada.kz.

Иллюстрация сгенерирована ИИ
Иллюстрация сгенерирована ИИ

Резонанс возник после того, как сотрудник фитнес-клуба в преддверии Международного женского дня разместил у себя в Instagram изображения с подписями, высмеивающими женщин с лишним весом. Скриншоты быстро распространились по мессенджерам и городским пабликам, вызвав волну негодования.

Так, под одной из картинок он написал:

«Если ты не толстая — забирай букетик, детка!»

На другой публикации оставил подпись:

«Короче, киндеров нет. Жирухи съели, видимо, со своими псевдотренерами. Ну ничего, я постараюсь найти его. Всё обыскал, замёрз аж»

Иллюстрации с комментариями тренера разлетелись по сети со скоростью лесного пожара. Жительницы Актау возмутились проявленным неуважением, к критике высказываний тренера присоединились и пользователи сети из других городов. Они отметили, что женщины приходят к тренерам за помощью, а не за критикой, и его задача — мотивировать людей заниматься спортом и поддерживать их, а не унижать.

«Сегодня увидела, как тренер в Актау насмехается над полными девушками. И честно, мне стыдно, что такие люди вообще называют себя тренерами. Зал — это не место для унижения. Зал — это место, куда люди приходят менять жизнь, бороться со своими страхами и становиться сильнее. Самые сильные люди как раз те, кто приходит туда, когда им тяжело и страшно. И если тренер этого не понимает, значит, он просто случайный человек в профессии. Воспитание отсутствует!» — пишет жительница Актау.

В администрации фитнес-центра принесли извинения за недопустимые и оскорбительные высказывания сотрудника, которые он позволил себе на своей личной странице в социальной сети Instagram. Они сообщили, что подобные публикации противоречат ценностям клуба и после внутреннего разбирательства тренера уволили.

«Подобные действия противоречат ценностям и стандартам всей нашей команды, которые основаны исключительно на уважении, профессионализме, высоком уровне сервиса и создании комфортной и безопасной атмосферы для каждого нашего клиента! По итогам внутреннего разбирательства данный сотрудник отстранён от занимаемой должности», — сообщается на странице клуба в Instagram.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

