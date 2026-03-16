Игровые комплексы быстро приходят в негодность: жители Актау заявляют о детском вандализме

На детской площадке в 17 микрорайоне дети одновременно забрались на качели-балансир, не рассчитанные на такой вес. Видео снял местный житель, который насчитал около 18 детей, сообщает Lada.kz.
По словам автора видео, большая часть детей одновременно играла на одном игровом элементе площадки, расположенной между домами №91, 92 и 93. Конструкция явно не предназначена для такой нагрузки, что может привести к её поломке.
Житель отметил, что нередко после подобных случаев взрослые жалуются на сломанные элементы детских площадок, хотя повреждения могут происходить из-за неправильного использования самими детьми.
Нужно объяснять детям правила пользования площадкой и следить, чтобы они не перегружали игровые элементы. Иначе такие ситуации могут закончиться поломкой, - говорит автор видео.
Напомним, уровень износа детских площадок в Актау составляет 40 процентов.
Комментарии0 комментарий(ев)