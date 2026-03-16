Игровые комплексы быстро приходят в негодность: жители Актау заявляют о детском вандализме

На детской площадке в 17 микрорайоне дети одновременно забрались на качели-балансир, не рассчитанные на такой вес. Видео снял местный житель, который насчитал около 18 детей, сообщает Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

По словам автора видео, большая часть детей одновременно играла на одном игровом элементе площадки, расположенной между домами №91, 92 и 93. Конструкция явно не предназначена для такой нагрузки, что может привести к её поломке.

Житель отметил, что нередко после подобных случаев взрослые жалуются на сломанные элементы детских площадок, хотя повреждения могут происходить из-за неправильного использования самими детьми.

Нужно объяснять детям правила пользования площадкой и следить, чтобы они не перегружали игровые элементы. Иначе такие ситуации могут закончиться поломкой, - говорит автор видео.

Напомним, уровень износа детских площадок в Актау составляет 40 процентов.