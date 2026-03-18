Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
18.03.2026, 14:37

Родители требуют установить светофор на дороге между 5 и 7 микрорайонами Актау

Общество 0 1 220 Лиана Рязанцева

В редакцию  Lada.kz обратились жители Актау с жалобой на отсутствие регулируемого пешеходного перехода между 5 и 7 микрорайонами. По словам людей, каждый день дети, идущие в школу, рискуют своей безопасностью. В акимате города прокомментировали ситуацию. 

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

По словам горожан, они неоднократно обращались в акимат с просьбой установить светофор на пешеходном переходе между 5 и 7 микрорайонами.

Пешеходный переход между 7 и 5 микрорайонами, напротив спортивной школы, необходимо сделать регулируемым и установить светофор. «Машины на этом участке буквально носятся, а дети с утра до вечера ходят в школу и на спортивные секции. Им приходится рисковать своей безопасностью. Там небезопасно, почему власти игнорируют такие проблемы, - жалуется одна из жительниц 7 микрорайона.

Редакция Lada.kz обратилась в городской акимат с вопросом о возможности установки светофора на данном участке дороги. В администрации сообщили, что в текущем году планируется установка новых и модернизация шести светофорных объектов.

Место, указанное в обращении жителей, будет в первую очередь обследовано компетентными органами и дорожными специалистами. В случае выявления необходимости установки светофора, он будет установлен, - сообщили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, ранее на участке автодороги между 5 и 6 микрорайонами для обеспечения безопасного перехода пешеходов был введён в эксплуатацию новый светофор. 

Pluto 9701
Pluto 9701
Господа из газеты "Лада", а почему бы вам не создать социальную рекламу по теме Правил ПДД как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу и наглядно показать что происходит когда переходят дорогу не по правилам. Во всем мире существует такая практика, раз в школе нет обучения подрастающего поколения. Посмотрите как деточки переходят дорогу словно они бессмертные. да и взрослым не мешало бы подучится как правильно себя вести на проезжей части дороги.
18.03.2026, 11:42
moskal7292
moskal7292
Сколько поколений детей, ходили в 9ю школу, из 5мкр, и в 7ю школу с 7го мкр, все нормально.... а тут вдруг надо светофор
18.03.2026, 10:16
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь