Родители требуют установить светофор на дороге между 5 и 7 микрорайонами Актау

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау с жалобой на отсутствие регулируемого пешеходного перехода между 5 и 7 микрорайонами. По словам людей, каждый день дети, идущие в школу, рискуют своей безопасностью. В акимате города прокомментировали ситуацию.

По словам горожан, они неоднократно обращались в акимат с просьбой установить светофор на пешеходном переходе между 5 и 7 микрорайонами.

Пешеходный переход между 7 и 5 микрорайонами, напротив спортивной школы, необходимо сделать регулируемым и установить светофор. «Машины на этом участке буквально носятся, а дети с утра до вечера ходят в школу и на спортивные секции. Им приходится рисковать своей безопасностью. Там небезопасно, почему власти игнорируют такие проблемы, - жалуется одна из жительниц 7 микрорайона.

Редакция Lada.kz обратилась в городской акимат с вопросом о возможности установки светофора на данном участке дороги. В администрации сообщили, что в текущем году планируется установка новых и модернизация шести светофорных объектов.

Место, указанное в обращении жителей, будет в первую очередь обследовано компетентными органами и дорожными специалистами. В случае выявления необходимости установки светофора, он будет установлен, - сообщили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, ранее на участке автодороги между 5 и 6 микрорайонами для обеспечения безопасного перехода пешеходов был введён в эксплуатацию новый светофор.