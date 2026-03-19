«SCAT» запустит прямой рейс из Актау в Ереван

Авиакомпания «SCAT» запускает новый рейс из Актау в Ереван (Армения). Самолеты авиакомпании начнут осуществлять перевозку пассажиров с 18 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Aviasales.kz, передает Lada.kz .

Сообщается, что авиарейсы будут выполняться с 18 апреля.

Самолёты авиакомпании «SCAT» будут летать по направлению из Актау в Ереван два раза в неделю — по вторникам и субботам. Средняя продолжительность перелёта составит 1 час 30 минут.

Стоимость билетов на сегодняшний день в один конец составляет 59 158 тенге.

