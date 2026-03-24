Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
© 2002 – 2026 LADA.KZ
Власти Актау потратят на мультсериал о семейных ценностях 20 миллионов тенге

Лиана Рязанцева

Актауский городской отдел внутренней политики и развития языков опубликовал на сайте госзакупок лот на услуги по разработке анимационного мультсериала о семейных ценностях. Сумма тендера составила 20 миллионов тенге, передает Lada.kz.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта
Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Лот наименованием «Услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа «Мультсериал о семейных ценностях» для обсуждения опубликовали 11 марта. Организатором конкурса является ГУ «Актауский городской отдел внутренней политики и развития языков». 18 марта приём заявок был завершён. В настоящее время лот находится на стадии рассмотрения заявок. Сумма средств, выделенных на услуги по разработке анимационного мультсериала, составила 20 миллионов тенге.

Согласно технической спецификации, поставщик услуг должен будет разработать анимационный мультсериал на тему «Преемственность поколений – национальное воспитание» с обязательным использованием искусственного интеллекта.

Проект должен включать не менее 15 серий, основанных на воспитательных взаимоотношениях между дедушкой и внуком. Хронометраж каждой серии должен составлять не менее 3-5 минут. Сюжет должен раскрывать различия и особенности между младшим и старшим поколениями, не нарушая основ национального воспитания, и быть адаптирован в формате, соответствующем аудитории детей и подростков до 13 лет, с учетом их уровня понимания, языка и восприятия, - говорится в документе.

Также сообщается, что мультсериал планируют размещать на онлайн-ресурсах (СМИ), производящих контент на казахском языке на республиканском, региональном и городском уровнях. Кроме того, он будет представлен телеканалах республиканского или местного вещания, на страницах блогеров в соцсетях и популярных медийных личностей.

Презентация проекта должна быть организована в помещении в городе Актау с участием не менее 200 человек, включая местную интеллигенцию и школьников. Во время презентации зрителям должны быть розданы сувениры с логотипом проекта, персонажами, а также с полезными и интересными воспитательными надписями, - отмечается в технической спецификации.

Редакция запросила в акимате подробную информацию по данному лоту, однако там отметили, что вся необходимая информация указана в технической спецификации. На вопрос о том, из каких расчётов сформирована сумма в 20 миллионов, власти ответа не предоставили.

Напомним, ранее Lada.kz публиковала данные о том, на что потратили бюджет Актау в 2025 году. Подробнее по ссылке.

 

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь