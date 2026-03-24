Власти Актау потратят на мультсериал о семейных ценностях 20 миллионов тенге

Актауский городской отдел внутренней политики и развития языков опубликовал на сайте госзакупок лот на услуги по разработке анимационного мультсериала о семейных ценностях. Сумма тендера составила 20 миллионов тенге, передает Lada.kz .

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

Лот наименованием «Услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа «Мультсериал о семейных ценностях» для обсуждения опубликовали 11 марта. Организатором конкурса является ГУ «Актауский городской отдел внутренней политики и развития языков». 18 марта приём заявок был завершён. В настоящее время лот находится на стадии рассмотрения заявок. Сумма средств, выделенных на услуги по разработке анимационного мультсериала, составила 20 миллионов тенге.

Согласно технической спецификации, поставщик услуг должен будет разработать анимационный мультсериал на тему «Преемственность поколений – национальное воспитание» с обязательным использованием искусственного интеллекта.

Проект должен включать не менее 15 серий, основанных на воспитательных взаимоотношениях между дедушкой и внуком. Хронометраж каждой серии должен составлять не менее 3-5 минут. Сюжет должен раскрывать различия и особенности между младшим и старшим поколениями, не нарушая основ национального воспитания, и быть адаптирован в формате, соответствующем аудитории детей и подростков до 13 лет, с учетом их уровня понимания, языка и восприятия, - говорится в документе.

Также сообщается, что мультсериал планируют размещать на онлайн-ресурсах (СМИ), производящих контент на казахском языке на республиканском, региональном и городском уровнях. Кроме того, он будет представлен телеканалах республиканского или местного вещания, на страницах блогеров в соцсетях и популярных медийных личностей.

Презентация проекта должна быть организована в помещении в городе Актау с участием не менее 200 человек, включая местную интеллигенцию и школьников. Во время презентации зрителям должны быть розданы сувениры с логотипом проекта, персонажами, а также с полезными и интересными воспитательными надписями, - отмечается в технической спецификации.

Редакция запросила в акимате подробную информацию по данному лоту, однако там отметили, что вся необходимая информация указана в технической спецификации. На вопрос о том, из каких расчётов сформирована сумма в 20 миллионов, власти ответа не предоставили.

