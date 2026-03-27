Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
27.03.2026, 09:17

Жители Актау вновь бьют тревогу: шум чиллеров в торговом центре не даёт покоя

Общество Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz вновь обратились с жалобами жильцы дома №1 в 10 микрорайоне. По словам горожан, они уже не первый год страдают от шума промышленных чиллеров, установленных на территории ТРЦ «Saya Park» в непосредственной близости от их дома. В администрации торгового центра прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Фото автора
Фото автора

По словам жильцов дома №1 в 10 микрорайоне жилого комплекса «Ботанический сад», они уже не первый год добиваются от администрации торгового центра принятия мер по шумоизоляции промышленных чиллеров.

В прошлом году мы приглашали специалистов СЭС – они провели замеры и зафиксировали превышение допустимого уровня шума. Тогда администрация торгового центра пообещала, что в течение ноября чиллеры будут закрыты шумоизоляционными экранами. Однако до сих пор этого не сделано – оборудование вновь работает в прежнем режиме. Более того, к шуму от чиллеров добавился звук от кондиционеров узбекского ресторана, расположенного в «Saya Park», - жалуются люди.

Жители подчеркивают, что такой уровень шума уже невозможно терпеть – люди страдают от постоянных головных болей. Горожане недоумевают, почему подобные моменты не были учтены на этапе проектирования и строительства, ведь объект расположен в жилой зоне.

Куда нам ещё обращаться, чтобы администрация торгового центра нас услышала и, наконец, приняла меры по установке шумоизоляции?, - говорят люди.

Редакция обратилась за комментарием в администрацию ТРЦ «Saya Park». Там отметили, что понимают обеспокоенность жителей уровнем шума и находятся в диалоге, учитывая все поступающие обращения.

Работы по снижению шума ведутся, однако в процессе стало понятно, что задача требует более сложных технических решений, чем предполагалось изначально, что повлияло на сроки. Для проведения замеров и подготовки решений были привлечены профильные специалисты, в том числе ТОО «Акустические материалы». На текущий момент разработан проект «Акустический проект по защите от шума объекта: ТРЦ «Saya Park»». В настоящее время мы ожидаем дальнейшее предложение от компании по изготовлению шумозащитных экранов в соответствии с данным проектом. Наша задача – реализовать эффективное и долговременное решение, поэтому в процессе потребовалась более детальная проработка отдельных этапов, что повлияло на ранее обозначенные сроки, - заявили в администрации центра.

В заключении в администрации подчеркнули, что работа по этому вопросу продолжается, они остаются вовлечёнными в процесс и предпринимают необходимые меры для обеспечения комфортного соседства жителей близлежащих домов.

Напомним, в прошлом году жильцы дома №1 в 10 микрорайоне рассказывали, что страдают от шума промышленных чиллеров, которые установлены на территории ТРЦ «Saya Park» рядом с их домом. По словам людей, они испытывают хронические головные боли, бессонницу, скачки давления, ухудшение состояния здоровья детей и пожилых.

В администрации ТРЦ «Saya Park» пообещали, что установят шумоизоляционные конструкции.

Комментарии

1 комментарий(ев)
cas377cas
Одни отмазки...и забор из профнастила и кирпича огрызок- со стороны 9 микр администрация тоже явно не видит его...а какое здание шикарное...и такое убожество не замечает..видимо денег нету на нормальный и продуманный забор...
27.03.2026, 08:56
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь