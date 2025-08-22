18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.75
626.43
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.08.2025, 11:53

Чиллеры мешают спать: жители Актау жалуются на шум торгового центра

Общество 0 2 123 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz  с жалобами обратились жители дома №1 в 10 микрорайоне. По словам людей, они страдают от шума промышленных чиллеров, которые установлены на территории ТРК «Saya Park» в непосредственной близости от их дома.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Жильцы дома №1 в 10 микрорайоне жилого комплекса «Ботанический сад» рассказали, что страдают от невыносимого шума от установленных рядом с их домом чиллеров. По их словам, они испытывают хронические головные боли, бессонницу, скачки давления, ухудшение состояния здоровья детей и пожилых.

Уже просто невозможно там проживать, чиллеры гудят во всю мощь, вдобавок скрежет колес от машин и мотоциклов, бывает до утра не можешь уснуть. У детей внутричерепное давление поднимается. Недавно вызывали скорую, чуть до инсульта не довели, у жителей теперь давление скачет постоянно. Неужели деньги важнее здоровья и жизни наших граждан? Мы убедительно просим закрыть этот торговый центр или перенести чиллеры куда-нибудь подальше от жилых домов. Они у нас буквально во дворе стоят, наш двор превратили в промышленную зону, там стоит огромная цистерна непонятно с чем, какие- трубы. Вечером домой приходишь после работы, хочется отдохнуть от шума, посидеть, подышать на свежим воздухе, но бежишь домой, плотно закрываешь окна, квартиры не проветриваются, головные боли у всех начались. Помогите, пожалуйста, мы доведены до отчаяния. Ночью, кроме чиллеров у них начинаются еще шумовые работы на весь микрорайон. Нас просто лишают права на жизнь, - жалуются жильцы дома.

Люди уверяют, что с самого начала функционирования этих чиллеров зафиксированы грубые нарушения экологических, санитарных и градостроительных норм, создающие значительный дискомфорт и угрозу здоровью жителей близлежащих домов.

В ходе строительных и пусконаладочных работ без надлежащей звукоизоляции были включены чиллеры, установленные на территории ТРЦ в непосредственной близости от окон жилого дома, еще до ввода в эксплуатацию. По результатам экспертизы Национального центра экспертизы Мангистауского филиала в ходе ночных замеров было зафиксировано превышение допустимого уровня шума до 57,9 дБА при установленной санитарной норме в 45 дБА. Согласно действующему законодательству, оборудование подобного рода (чиллеры) должно быть внесено в экологическую часть проектной документации. До ввода объекта в эксплуатацию застройщик обязан был установить шумозащитные экраны и другие меры защиты, предусмотренные акустическими расчётами. Эти меры не были выполнены до запуска оборудования. Более того, ТРК уже функционирует, но продолжает работать с теми же нарушениями, - рассказали жители дома №1 комплекса «Ботанический сад».

По словам горожан, они неоднократно направляли обращения в акимат Актау, прокуратуру, полицию, СЭС, ГАСК.

Создаётся впечатление, что власть фактически бездействует в вопросе, затрагивающем здоровье и право на благоприятную среду для жизни. После коллективного заявления в прокуратуру Мангистауской области материалы были перенаправлены в СЭС и государственный архитектурно-строительный контроль. В обоих ведомствах подтвердили, что планируется внеплановая проверка. Однако мы беспокоимся, что проверка может быть формальной, а реальных последствий для застройщика не последует, - отмечают люди.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в администрацию торгового центра. Там сообщили, что ответ будет предоставлен в течение дня. После получения редакция обязательно его опубликует.

Напомним, ещё на этапе строительства торгового центра у жителей 10 микрорайона обеспокоенность вызвала установка чиллеров для охлаждения здания в непосредственной близости от их домов. Горожане заявляли, что при эксплуатации чиллеры создают значительный шум, который может превышать установленные санитарные нормы. Это может негативно сказаться на качестве жизни жителей, нарушая сон и вызывая стресс, особенно у пожилых людей и детей.

Для справки: Чиллер - это холодильная установка, которая применяется для кондиционирования воздуха в помещениях большого, чаще всего промышленного масштаба. 

12
23
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
xerox
xerox
А сколько деревьев вырубили, когда Прекрасный Ботанический сад начали губить для строительство домов! Это целый труд жителей города, история. Все продали, разрушили. Жили же себе эти жители новых домов, спокойно, теперь построили этот очередной торговый центр, и удобства лишились? Ничего, терпите.
22.08.2025, 10:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира