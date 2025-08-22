Чиллеры мешают спать: жители Актау жалуются на шум торгового центра

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz с жалобами обратились жители дома №1 в 10 микрорайоне. По словам людей, они страдают от шума промышленных чиллеров, которые установлены на территории ТРК «Saya Park» в непосредственной близости от их дома.

Фото istockphoto.com

Жильцы дома №1 в 10 микрорайоне жилого комплекса «Ботанический сад» рассказали, что страдают от невыносимого шума от установленных рядом с их домом чиллеров. По их словам, они испытывают хронические головные боли, бессонницу, скачки давления, ухудшение состояния здоровья детей и пожилых.

Уже просто невозможно там проживать, чиллеры гудят во всю мощь, вдобавок скрежет колес от машин и мотоциклов, бывает до утра не можешь уснуть. У детей внутричерепное давление поднимается. Недавно вызывали скорую, чуть до инсульта не довели, у жителей теперь давление скачет постоянно. Неужели деньги важнее здоровья и жизни наших граждан? Мы убедительно просим закрыть этот торговый центр или перенести чиллеры куда-нибудь подальше от жилых домов. Они у нас буквально во дворе стоят, наш двор превратили в промышленную зону, там стоит огромная цистерна непонятно с чем, какие- трубы. Вечером домой приходишь после работы, хочется отдохнуть от шума, посидеть, подышать на свежим воздухе, но бежишь домой, плотно закрываешь окна, квартиры не проветриваются, головные боли у всех начались. Помогите, пожалуйста, мы доведены до отчаяния. Ночью, кроме чиллеров у них начинаются еще шумовые работы на весь микрорайон. Нас просто лишают права на жизнь, - жалуются жильцы дома.

Люди уверяют, что с самого начала функционирования этих чиллеров зафиксированы грубые нарушения экологических, санитарных и градостроительных норм, создающие значительный дискомфорт и угрозу здоровью жителей близлежащих домов.

В ходе строительных и пусконаладочных работ без надлежащей звукоизоляции были включены чиллеры, установленные на территории ТРЦ в непосредственной близости от окон жилого дома, еще до ввода в эксплуатацию. По результатам экспертизы Национального центра экспертизы Мангистауского филиала в ходе ночных замеров было зафиксировано превышение допустимого уровня шума до 57,9 дБА при установленной санитарной норме в 45 дБА. Согласно действующему законодательству, оборудование подобного рода (чиллеры) должно быть внесено в экологическую часть проектной документации. До ввода объекта в эксплуатацию застройщик обязан был установить шумозащитные экраны и другие меры защиты, предусмотренные акустическими расчётами. Эти меры не были выполнены до запуска оборудования. Более того, ТРК уже функционирует, но продолжает работать с теми же нарушениями, - рассказали жители дома №1 комплекса «Ботанический сад».

По словам горожан, они неоднократно направляли обращения в акимат Актау, прокуратуру, полицию, СЭС, ГАСК.

Создаётся впечатление, что власть фактически бездействует в вопросе, затрагивающем здоровье и право на благоприятную среду для жизни. После коллективного заявления в прокуратуру Мангистауской области материалы были перенаправлены в СЭС и государственный архитектурно-строительный контроль. В обоих ведомствах подтвердили, что планируется внеплановая проверка. Однако мы беспокоимся, что проверка может быть формальной, а реальных последствий для застройщика не последует, - отмечают люди.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в администрацию торгового центра. Там сообщили, что ответ будет предоставлен в течение дня. После получения редакция обязательно его опубликует.

Напомним, ещё на этапе строительства торгового центра у жителей 10 микрорайона обеспокоенность вызвала установка чиллеров для охлаждения здания в непосредственной близости от их домов. Горожане заявляли, что при эксплуатации чиллеры создают значительный шум, который может превышать установленные санитарные нормы. Это может негативно сказаться на качестве жизни жителей, нарушая сон и вызывая стресс, особенно у пожилых людей и детей.

Для справки: Чиллер - это холодильная установка, которая применяется для кондиционирования воздуха в помещениях большого, чаще всего промышленного масштаба.