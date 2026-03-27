Жителям Мангистау на заметку: как рассчитать и оплатить налог на транспорт

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, как жителям региона самостоятельно рассчитать сумму налога на транспорт, передает Lada.kz .

В ведомстве подчеркнули, что согласно статье 566 Налогового кодекса Республики Казахстан, налог на транспортные средства исчисляется налогоплательщиком самостоятельно.

Рассчитать сумму налога можно с помощью:

электронного сервиса «Расчет налога на транспорт» на портале Комитета государственных доходов МФ РК kgd.gov.kz;

мобильного приложения «e-Salyq Azamat» в разделе «Калькуляторы».

Для расчета необходимо указать:

год исчисления налога – 2025 год;

количество месяцев фактического владения транспортным средством;

вид транспортного средства;

объем двигателя.

Ставка налога зависит от размера месячного расчетного показателя (МРП) и объема двигателя транспортного средства. При этом для расчета налога применяется МРП, действующий на 1 января соответствующего финансового года. Например, для расчета налога за 2025 год используется МРП – 3 932 тенге. Налог на транспортные средства оплачивается по месту жительства физического лица, - отметили в ДГД региона.

При оплате через банки или банкоматы необходимо указать следующие реквизиты:

код бюджетной классификации (КБК) – 104402;

код назначения платежа (КНП) – 911;

КНП для пени – 912.

Отмечается, что для оплаты налога необходимо знать VIN-код – уникальный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов. Он указан техническом паспорте автомобиля:

для легковых автомобилей – это номер кузова;

для грузовых – номер шасси.

В случае отсутствия транспортного средства (в результате угона либо по иным причинам) владельцу необходимо предоставить в управление государственных доходов по месту жительства сведения из уполномоченного государственного органа, подтверждающие данный факт, - заключили в ведомстве.

Напомним, что уплата налога на транспортные средства физическими лицами за 2025 год должна быть произведена не позднее 1 апреля 2026 года.