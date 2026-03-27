Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.03.2026, 10:37

Жителям Мангистау на заметку: как рассчитать и оплатить налог на транспорт

Общество 0 1 504 Лиана Рязанцева

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали, как жителям региона самостоятельно рассчитать сумму налога на транспорт, передает Lada.kz.

Фото с сайта gov.kz
Фото с сайта gov.kz

В ведомстве подчеркнули, что согласно статье 566 Налогового кодекса Республики Казахстан, налог на транспортные средства исчисляется налогоплательщиком самостоятельно.

Рассчитать сумму налога можно с помощью:

  • электронного сервиса «Расчет налога на транспорт» на портале Комитета государственных доходов МФ РК kgd.gov.kz;
  • мобильного приложения «e-Salyq Azamat» в разделе «Калькуляторы».

Для расчета необходимо указать:

  • год исчисления налога – 2025 год;
  • количество месяцев фактического владения транспортным средством;
  • вид транспортного средства;
  • объем двигателя.

Ставка налога зависит от размера месячного расчетного показателя (МРП) и объема двигателя транспортного средства. При этом для расчета налога применяется МРП, действующий на 1 января соответствующего финансового года. Например, для расчета налога за 2025 год используется МРП – 3 932 тенге. Налог на транспортные средства оплачивается по месту жительства физического лица, - отметили в ДГД региона.

При оплате через банки или банкоматы необходимо указать следующие реквизиты:

  • код бюджетной классификации (КБК) – 104402;
  • код назначения платежа (КНП) – 911;
  • КНП для пени – 912.

Отмечается, что для оплаты налога необходимо знать VIN-код – уникальный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов. Он указан техническом паспорте автомобиля:

  • для легковых автомобилей – это номер кузова;
  • для грузовых – номер шасси.

В случае отсутствия транспортного средства (в результате угона либо по иным причинам) владельцу необходимо предоставить в управление государственных доходов по месту жительства сведения из уполномоченного государственного органа, подтверждающие данный факт, - заключили в ведомстве.

Напомним, что уплата налога на транспортные средства физическими лицами за 2025 год должна быть произведена не позднее 1 апреля 2026 года.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь