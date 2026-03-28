Какой будет погода в Мангистау в апреле

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +12,7..+14,7°С, что выше нормы на 1° (норма: +11,4+13,7°С).

В первой декаде будет колебание температуры воздуха ночью от +7..+12°С до +2..+7°С, днем от +17..+22°С до +12..+17°С.

Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью до +13..+18°С, днем до +23..+28°С.

В третьей декаде ожидается постепенное похолодание, ночью до +3..+8°С, днем до +13..+18°С. В самом конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +8..+13°С, днем до +18..+23°С, на юге области +28°С.

Количество осадков за месяц превысит норму (норма: 14-21 мм).

Дождь прогнозируется в середине и в конце первой, в первой половине второй, часто в третьей декадах. Пыльная буря ожидается в середине и в конце первой, в конце второй декадах. Ветер скоростью до 15-20 метров в секунду ожидается часто в течение месяца, - добавили синоптики.

В «Казгидромете» подчеркнули, что прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/- 5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.