18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.03.2026, 09:04

Какой будет погода в Мангистау в апреле

Общество 0 2 641 Алия Шарипова

Специалисты регионального филиала РГП «Казгидромет» предоставили консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на апрель, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +12,7..+14,7°С, что выше нормы на 1° (норма: +11,4+13,7°С).

В первой декаде будет колебание температуры воздуха ночью от +7..+12°С до +2..+7°С, днем от +17..+22°С до +12..+17°С.

Во второй декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью до +13..+18°С, днем до +23..+28°С.

В третьей декаде ожидается постепенное похолодание, ночью до +3..+8°С, днем до +13..+18°С. В самом конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +8..+13°С, днем до +18..+23°С, на юге области +28°С.

Количество осадков за месяц превысит норму (норма: 14-21 мм).

Дождь прогнозируется в середине и в конце первой, в первой половине второй, часто в третьей декадах. Пыльная буря ожидается в середине и в конце первой, в конце второй декадах. Ветер скоростью до 15-20 метров в секунду ожидается часто в течение месяца, - добавили синоптики.

В «Казгидромете» подчеркнули, что прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/- 5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

10
3
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь