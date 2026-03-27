Сегодня в областном центре пройдут учения «Актау – Антитеррор-2026»

Фото из архива департамента полиции Мангистауской области

По данным полиции, сегодня, 27 марта, с 15:00 до 18:00 часов в Актау состоятся плановые антитеррористические учения «Актау – Антитеррор-2026».

Предусмотрено введение мер ограничения по движению пешеходов и транспорта в районе проведения учения. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения, - сообщили в региональном департаменте полиции.

Напомним, в 2025 году на территории областного центра плановые антитеррористические учения «Актау – Антитеррор-2025» проходили в сентябре.