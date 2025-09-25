«Актау – Антитеррор-2025»: в областном центре частично ограничат движение

Қазақ тіліне аудару

Завтра, 25 сентября, на территории областного центра пройдут плановые антитеррористические учения «Актау – Антитеррор-2025». В этой связи в районе проведения мероприятий будет частично ограничено движение пешеходов и транспорта. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Фото: gov.kz

По предоставленным данным, 25 сентября в период 10:00 до 13:00 часов Мангистауским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в районе Промышленной зоны №4, расположенной в Актау, планируется проведение планового антитеррористического учения «Актау – Антитеррор-2025».

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления. Предусмотрено введение мер ограничения по движению пешеходов и транспорта в районе проведения учения, - сообщили в департаменте.

В ведомстве призвали граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения.

Напомним, 22 сентября в правоохранительные органы поступили данные о том, что в школе №1 в 14 микрорайоне заложено взрывное устройство. Как позже пояснили в полиции, информация оказалась частью учебной тревоги.