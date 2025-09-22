Сообщение о бомбе в школе Актау оказалось учебной тревогой

Қазақ тіліне аудару

Сообщение о заложенной бомбе в школе №1 Актау оказалось частью учебной тревоги, сообщили в полиции региона, передает Lada.kz.

Фото жителей Актау

В пресс-службе полиции области уточнили, что сообщение о бомбе в школе было частью учений.

По словам представителей ведомства, сотрудники правоохранительных органов отрабатывали алгоритм действий в подобных ситуациях.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что сегодня, 22 сентября 2025 года, поступил вызов о заложенной в школе бомбе.

Очевидцы сняли на фото скопление машин полиции, пожарной службы и скорой помощи.