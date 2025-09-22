Сообщение о заложенной бомбе в одной из школ Актау поступило в полицию

Қазақ тіліне аудару

Неизвестные сообщили о заложенной бомбе в школе №1, которая находится в 14 микрорайоне Актау. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и других экстренных служб, передает Lada.kz.

Фото жителей Актау

Очевидцы сняли на фото скопление машин полиции, пожарной службы и скорой помощи.

В полиции сообщили, что сегодня, 22 сентября 2025 года, поступил вызов о заложенной в школе бомбе.

В данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов, - заявили в полиции.

Напомним, это уже не первый подобный случай: в 2024 году несколько раз поступали сообщения о заложенной бомбе в школе №1 города Актау. Они оказались ложными.