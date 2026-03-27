Жители Актау предложили установить памятник голубям

Жители Актау в социальных сетях предложили необычную инициативу – установить памятник голубям в 12 микрорайоне вместо старой малой архитектурной формы. По их мнению, голуби стали неотъемлемой частью аллеи, посвящённой первым геологоразведчикам Мангистауской области, передает Lada.kz .

Именно сюда на аллею приходят взрослые с детьми, чтобы отдохнуть и покормить птиц. Памятник станет не только художественным украшением города, но и новым местом притяжения для туристов и жителей, - пишут жители в социальных сетях.

Горожане отмечают, что в случае реализации проекта памятник голубям станет уникальным арт-объектом и символом заботы о природе.

Редакция Lada.kz обратилась в акимат с запросом о том, будет ли рассмотрено предложение горожан, однако в ведомстве пообещали дать ответ позднее.

Нужно отметить, что в Актау насчитывается более 10 памятников и архитектурных форм, каждый из них должен быть культурной визитной карточкой города. Однако реальность, как часто бывает, далека от идеала. Не все монументы пережили испытание временем и равнодушием. Некоторые из них находятся в настолько плачевном состоянии, что хочется закрыть глаза или наоборот: открыть их всем, кто за это отвечает. Подробнее в фотоистории Lada.kz.