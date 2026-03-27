Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
27.03.2026, 17:00

Жители Актау предложили установить памятник голубям

Лиана Рязанцева

Жители Актау в социальных сетях предложили необычную инициативу – установить памятник голубям в 12 микрорайоне вместо старой малой архитектурной формы. По их мнению, голуби стали неотъемлемой частью аллеи, посвящённой первым геологоразведчикам Мангистауской области, передает Lada.kz.

Коллаж автора
Коллаж автора

В социальных сетях жители Актау обратились к властям с инициативой заменить старую малую архитектурную форму «Чаша» в 12 микрорайоне на памятник голубям.

Именно сюда на аллею приходят взрослые с детьми, чтобы отдохнуть и покормить птиц. Памятник станет не только художественным украшением города, но и новым местом притяжения для туристов и жителей, - пишут жители в социальных сетях.

Горожане отмечают, что в случае реализации проекта памятник голубям станет уникальным арт-объектом и символом заботы о природе.

Редакция Lada.kz обратилась в акимат с запросом о том, будет ли рассмотрено предложение горожан, однако в ведомстве пообещали дать ответ позднее.

Нужно отметить, что в Актау насчитывается более 10 памятников и архитектурных форм, каждый из них должен быть культурной визитной карточкой города. Однако реальность, как часто бывает, далека от идеала. Не все монументы пережили испытание временем и равнодушием. Некоторые из них находятся в настолько плачевном состоянии, что хочется закрыть глаза или наоборот: открыть их всем, кто за это отвечает. Подробнее в фотоистории Lada.kz.

Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
"голуби стали неотъемлемой частью аллеи, посвящённой первым геологоразведчикам"-----Ну во-первых никакого отношения не имеет эта аллея к голубям потому что аллея находится чуть дальше! А голуби излюбовали себе место в скверике перед бывшим магазином "Дастархан" (ныне Фикс Прайс) А во вторых: нафиг им нужен ваш памятник? Сделайте им лучше что-то подобие фонтанчика (как у Ардагера) Летом они умирают от жажды! Их закармливают всякими чипсами (хотя рядом есть магазинчик с расфасованным кормом) а о воде никто не думает!
27.03.2026, 14:35
Aqtau_2023
Может надо побольше фонтанов по всему городу в каждом парке. Голуби тоже интересно.
27.03.2026, 12:52
reader
Прикольно...!
27.03.2026, 12:39
