18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.03.2026, 18:27

Акимат Актау рассмотрит идею установки памятника голубям

Общество | Лиана Рязанцева

В городской администрации сообщили, что они открыты для предложений горожан и рассмотрят идею установки памятника голубям в 12 микрорайоне, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz

По информации акимата, в 2025 году на территории города проводились работы по благоустройству обочин и прилегающих территорий. В рамках проекта были обновлены пешеходные дорожки, установлены новые скамейки и урны, а также смонтированы современные светильники.

Благоустройство сквера в 12 микрорайоне также входит в городской план благоустройства.

В 12 микрорайоне планируется обновление брусчатки, замена светильников и скамеек, а также проведение других необходимых работ. Кроме того, рассматривается обновление малых архитектурных форм. Акимат открыт к предложениям – все идеи, соответствующие проекту, будут поддержаны, - заявили в акимате.

В ведомстве отметили, что выполнение работ будет зависеть от выделения финансирования, а дополнительная информация будет публиковаться по мере поступления.

Напомним, ранее жители Актау в социальных сетях предложили необычную инициативу – установить памятник голубям в 12 микрорайоне вместо старой малой архитектурной формы. По их мнению, птицы стали неотъемлемой частью аллеи, посвящённой первым геологоразведчикам Мангистауской области.

4
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
"Акимат Актау рассмотрит идею установки памятника голубям"-----Фонтанчик лучше сделайте голубям как у Ардагера! Они умирают летом от жажды! Нафиг им ваш памятник!?
27.03.2026, 14:42
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

