Акимат Актау рассмотрит идею установки памятника голубям

В городской администрации сообщили, что они открыты для предложений горожан и рассмотрят идею установки памятника голубям в 12 микрорайоне, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

По информации акимата, в 2025 году на территории города проводились работы по благоустройству обочин и прилегающих территорий. В рамках проекта были обновлены пешеходные дорожки, установлены новые скамейки и урны, а также смонтированы современные светильники.

Благоустройство сквера в 12 микрорайоне также входит в городской план благоустройства.

В 12 микрорайоне планируется обновление брусчатки, замена светильников и скамеек, а также проведение других необходимых работ. Кроме того, рассматривается обновление малых архитектурных форм. Акимат открыт к предложениям – все идеи, соответствующие проекту, будут поддержаны, - заявили в акимате.

В ведомстве отметили, что выполнение работ будет зависеть от выделения финансирования, а дополнительная информация будет публиковаться по мере поступления.

Напомним, ранее жители Актау в социальных сетях предложили необычную инициативу – установить памятник голубям в 12 микрорайоне вместо старой малой архитектурной формы. По их мнению, птицы стали неотъемлемой частью аллеи, посвящённой первым геологоразведчикам Мангистауской области.