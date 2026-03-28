Кастинг SuperStar KZ пройдет в Актау: молодых исполнителей приглашают на отбор

В Актау состоится отборочный этап музыкального мегапроекта «SuperStar KZ». Мероприятие направлено на поиск талантливой молодежи и развитие их творческого потенциала, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Принять участие в кастинге могут молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Организаторы отмечают: если вы умеете петь и мечтаете о большой сцене – это отличная возможность заявить о себе.

Участникам предстоит выступить перед профессиональным жюри и побороться за шанс пройти в следующий этап проекта. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрена возможность подать онлайн-заявку через Telegram-канал @superstarkz.

Организаторы призывают молодежь Мангистауской области проявить активность и не упустить шанс раскрыть свой талант.

Дата: 6 апреля.

Время: с 09:00 до 18:00 часов.

Адрес: 24 микрорайон, здание №8.