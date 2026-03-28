Полиция Мангистау предупреждает о мошенниках с дипфейк-видео

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Злоумышленники используют технологию дипфейк – создают фальшивые видеоролики с участием официального представителя АФМ, а также поддельные сайты, имитирующие ресурсы ведомства. Видео активно распространяются в сети и направлены на выманивание денег у граждан.

В подобных роликах рассказывается история якобы пострадавшего инвестора, после чего пользователям предлагают перейти по ссылке и обратиться за «помощью» в возврате средств. Ссылка ведёт в чат с так называемым «юристом», где имитируется переписка.

Официальный представитель АФМ Ернар Тайжан предупреждает:

«Если вам попалось видео с моим участием, где я предлагаю возврат инвестиций от имени АФМ – знайте, это дипфейк. Мошенники создали фейковый сайт АФМ, он также не имеет отношения к агентству. На подобных интернет-ресурсах предлагают возврат средств, пройти опрос, указать личные данные и нажать«начать процесс возврата». Помните, это обман. Так злоумышленники получают ваши персональные данные и доступ к вашим средствам. АФМ не оказывает услуги по возврату инвестиций, не проводит подобных проверок и не связывается с гражданами с такими предложениями. Проверяйте информацию только через официальные источники. Берегите себя и свои средства».

Полиция призывает жителей Мангистауской области сохранять бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личные данные третьим лицам.

Напомним, в Мангистауской области фиксируют новую волну мошеннических звонков и рассылок, которые злоумышленники проводят от имени госслужащих. Об этом сообщили в региональном департаменте государственных доходов.