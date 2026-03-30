18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.54
553.24
5.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.03.2026, 08:56

Обрушение кровли школы в Курыке – уголовное дело прекращено

Общество 0 1 415 Ольга Максимова

Расследование обрушения кровли в актовом зале сельской школы завершилось прекращением уголовного дела. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

Фото очевидцев для Lada.kz
Фото очевидцев для Lada.kz

Как разъяснили в правоохранительном ведомстве, проведенная экспертиза показала, что при проведении строительства здания не было нарушений. Поэтому дело, открытое по статье 278 УК РК (Недоброкачественное строительство), закрыли.

Отметим, что здание школы-гимназии в Курыке было введено в эксплуатацию в 2009 году. То есть строению всего 16 лет, что кардинально отличается от школ Актау, которые стоят десятилетиями, а некоторые перешагнули и полувековой юбилей.

Ранее в управлении образования Мангистауской области рассказали, что проведённая техническая экспертиза выявила нарушения герметичности кровли, коррозию металлических конструкций, снижение прочностных характеристик отдельных элементов и отсутствие своевременного технического обслуживания. Экспертизой рекомендовано проведение капитального ремонта и реконструкции актового зала.

Напомним, кровля актового зала рухнула в школе-гимназии села Курык Каракиянского района 23 июля 2025 года. Учащихся распределили в школы №1 и №6, а также в Курыкскую детскую школу искусств.

3
13
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь