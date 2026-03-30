Обрушение кровли школы в Курыке – уголовное дело прекращено

Расследование обрушения кровли в актовом зале сельской школы завершилось прекращением уголовного дела. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Как разъяснили в правоохранительном ведомстве, проведенная экспертиза показала, что при проведении строительства здания не было нарушений. Поэтому дело, открытое по статье 278 УК РК (Недоброкачественное строительство), закрыли.

Отметим, что здание школы-гимназии в Курыке было введено в эксплуатацию в 2009 году. То есть строению всего 16 лет, что кардинально отличается от школ Актау, которые стоят десятилетиями, а некоторые перешагнули и полувековой юбилей.

Ранее в управлении образования Мангистауской области рассказали, что проведённая техническая экспертиза выявила нарушения герметичности кровли, коррозию металлических конструкций, снижение прочностных характеристик отдельных элементов и отсутствие своевременного технического обслуживания. Экспертизой рекомендовано проведение капитального ремонта и реконструкции актового зала.

Напомним, кровля актового зала рухнула в школе-гимназии села Курык Каракиянского района 23 июля 2025 года. Учащихся распределили в школы №1 и №6, а также в Курыкскую детскую школу искусств.