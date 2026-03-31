В Актау суд оштрафовал магазин за торговлю алкоголем без лицензии

В специализированном суде по административным правонарушениям города Актау рассмотрено дело в отношении предпринимателя, осуществлявшего торговлю алкогольной продукцией без лицензии, передаёт Lada.kz .

Как установил суд, 3 марта 2026 года в магазине, расположенном в 32Б микрорайоне, продавался алкоголь без соответствующей лицензии на хранение и реализацию данного вида продукции. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного суда по административным правонарушениям города Актау.

Предпринимательница в ходе судебного заседания полностью признала свою вину.

В соответствии с частью 1 статьи 463 КоАП РК (занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления) суд назначил штраф в размере 15 МРП (64 875 тенге). С учетом снижения на 30% окончательный штраф составил 45 413 тенге.