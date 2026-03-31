Правила зачисления детей в первый класс в Мангистау: сроки и документы

Министерство просвещения Казахстана совместно с Министерством цифрового развития и искусственного интеллекта РК планирует реализацию пилотного проекта, направленного на совершенствование процесса приёма в первый класс. Поэтому приём документов в первый класс на 2026–2027 учебный год в Мангистауской области пройдёт с 29 июня по 31 августа 2026 года. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель отдела управления образования Мангистауской области Клара Кулатаева, передаёт Lada.kz .

Дети, освоившие программу предшкольной подготовки и желающие продолжить обучение в той же образовательной организации, будут зачислены в первый класс автоматически.

«Родители, которые хотят перевести ребёнка в другую школу, подают документы на общих основаниях. Дети принимаются в 1 класс на основании заявления родителей или законных представителей. Формат оказания государственной услуги — электронный и бумажный. Для граждан Казахстана необходимы: заявление родителя или законного представителя, медицинский паспорт по форме 052-2/у, медицинская справка по форме 065/у, 2 фотографии размером 3×4, а при необходимости - заключение ПМПК. Иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий их статус (вид на жительство, удостоверение беженца и др.)», - сказала Клара Кулатаева.

Также в ходе брифинга спикер остановилась на способах подачи документов.

«Заявление можно подать онлайн из дома или через уголки самообслуживания в школах. В случае неполного пакета документов, истечения срока их действия, недостоверности данных, несоответствия требованиям или при заполненности классов приёме может быть отказано. Полную информацию можно получить на официальных сайтах образовательных организаций и на портале egov.kz», - отметила она.

Приём документов осуществляется с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30.