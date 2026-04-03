Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Жители Актау пожаловались на грязные автобусы

Общество 0 1 898 Ольга Максимова

Состояние общественного транспорта вызвало недовольство пассажиров. В ТОО «Каспий Авто Парк» пообещали, что автобусы помоют, передаёт Lada.kz.

Фото жителя Актау
Фото жителя Актау

Пассажиры сообщили о неподобающем состоянии городского общественного транспорта. По их словам, автобусы прибывают на остановку в грязи.

«Сегодня четыре автобуса на остановке пропустила. Все четыре по крышу в грязи. Разве перевозчик не должен перед выпуском на линию привести их в надлежащее состояние? Сегодня дождя нет, а автобусы все грязные», - пишет жительница Актау.

В ТОО «Каспий Авто Парк» сообщили, что прошедшие накануне обильные дожди и скопление воды на дорогах привели к быстрому загрязнению кузовов общественного транспорта.

«Мы понимаем важность чистоты транспорта и предпринимаем все необходимые меры для исправления ситуации. Для поддержания эстетичного вида и соблюдения санитарных норм весь подвижной состав проходит регулярную мойку и очистку, а контроль за состоянием автобусов, работающих на линии в условиях повышенной влажности и дорожной грязи, усилен», - говорится в сообщении.

Комментарии

4 комментарий(ев)
cas377cas
cas377cas
одни отмазки....туризм развивают...
03.04.2026, 09:03
Кинст
Кинст
Всё дело в руководстве автопарка и "наездникам". Для сравнения обратите внимание на автобусы 2 и 12 маршрутов. Там другой перевозчик и машины всегда чистые, в салоне пол вымыт. Водители и кондуктора в униформах, даже объявления, картинки с QR-кодами висят ровно и аккуратно, и заламинированы. Приятно ехать.
03.04.2026, 08:34
Галина63
Галина63
Вчера утром ехали в тройке. Стекла все закрыты слоем грязи, не видно где проезжаешь, а водитель еще и не включил голос с объявлениями остановок. Люди боялись мимо своей остановки проехать.
03.04.2026, 05:29
Pluto 9701
Pluto 9701
Позорище. Туристическая столица.
03.04.2026, 03:11
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

