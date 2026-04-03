Жители Актау пожаловались на грязные автобусы

Состояние общественного транспорта вызвало недовольство пассажиров. В ТОО «Каспий Авто Парк» пообещали, что автобусы помоют, передаёт Lada.kz.
Пассажиры сообщили о неподобающем состоянии городского общественного транспорта. По их словам, автобусы прибывают на остановку в грязи.
«Сегодня четыре автобуса на остановке пропустила. Все четыре по крышу в грязи. Разве перевозчик не должен перед выпуском на линию привести их в надлежащее состояние? Сегодня дождя нет, а автобусы все грязные», - пишет жительница Актау.
В ТОО «Каспий Авто Парк» сообщили, что прошедшие накануне обильные дожди и скопление воды на дорогах привели к быстрому загрязнению кузовов общественного транспорта.
«Мы понимаем важность чистоты транспорта и предпринимаем все необходимые меры для исправления ситуации. Для поддержания эстетичного вида и соблюдения санитарных норм весь подвижной состав проходит регулярную мойку и очистку, а контроль за состоянием автобусов, работающих на линии в условиях повышенной влажности и дорожной грязи, усилен», - говорится в сообщении.
