Жители Актау пожаловались на грязные автобусы

Пассажиры сообщили о неподобающем состоянии городского общественного транспорта. По их словам, автобусы прибывают на остановку в грязи.

«Сегодня четыре автобуса на остановке пропустила. Все четыре по крышу в грязи. Разве перевозчик не должен перед выпуском на линию привести их в надлежащее состояние? Сегодня дождя нет, а автобусы все грязные», - пишет жительница Актау.

В ТОО «Каспий Авто Парк» сообщили, что прошедшие накануне обильные дожди и скопление воды на дорогах привели к быстрому загрязнению кузовов общественного транспорта.