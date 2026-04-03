Жителям Актау обещают построить пешеходные дорожки

Пешеходные дорожки появятся в 8А и 23 микрорайонах после многочисленных просьб актаусцев. Об этом стало известно в ходе встречи акима Актау с подрядчиками, передаёт Lada.kz .

Абилкаир Байпаков провёл встречу с представителями подрядных организаций, занимающихся благоустройством города. Аким поручил приступить к строительству пешеходных дорожек вдоль обочин в 8А и 23 микрорайонах. По информации акимата, от жителей, особенно людей с ограниченными возможностями и родителей, регулярно поступают жалобы на их отсутствие.

«Необходимо создать комфортные условия для людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками. К тому же данным маршрутом активно пользуются студенты», - отметил Абилкаир Байпаков.

На сегодняшний день в городе построено и отремонтировано около 4 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек. Всего же до конца года планируется обустроить 25 тысяч квадратных метров тротуаров.