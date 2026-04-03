03.04.2026, 10:01

Учения морпехов в Актау: тактика и манёвры через пейнтбол

Сергей Кораблев

В актауском гарнизоне внедрили необычный метод боевой подготовки - военно-тактический пейнтбол. Учебные бои максимально приближены к реальным условиям, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили в Актауском гарнизоне

В актауском гарнизоне начали применять новый формат подготовки военнослужащих - военно-тактический пейнтбол. Учебные занятия проходят в формате реального боя с отработкой ключевых элементов тактики.

На базе пейнтбольного городка состоялось тренировочное столкновение двух взводов. Военнослужащие разведывательной роты, используя имитационное оружие, отработали тактические манёвры, продемонстрировав слаженность действий и чёткую координацию.

Как отметил командир войсковой части 25744, гвардии подполковник Азамат Сулейменов, пейнтбол позволяет максимально приблизить учебный процесс к реальным боевым условиям.

«Мы моделируем различные сценарии: штурм зданий, зачистку территории, оборону и наступление, а также освобождение заложников. Кроме того, военнослужащие отрабатывают эвакуацию раненого с поля боя», - пояснил он.

Такая форма подготовки помогает морским пехотинцам лучше ориентироваться на местности, занимать выгодные позиции и эффективно взаимодействовать в составе подразделения.

За ходом учений наблюдают с помощью беспилотников, что позволяет детально анализировать действия бойцов. После тренировок проводится разбор и работа над ошибками.

Отмечается, что пейнтбольные шары безопасны и не оставляют синяков, что делает этот формат подготовки не только эффективным, но и безопасным.

Напомним, в Актау 3-летний мальчик принял военную присягу и стал самым юным «морпехом».

