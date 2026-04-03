Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
03.04.2026, 12:37

От дронов до подводных аппаратов: журналисты побывали в Актауском гарнизоне военных моряков

Общество 0 1 340 Гульмира Садырова

В ходе пресс-тура журналисты ознакомились с современными направлениями боевой подготовки, увидели работу операторов беспилотных систем и даже смогли испытать водолазное снаряжение на практике. Состоялся  торжественный ритуал прощания с Боевым знаменем военнослужащих, завершивших установленный срок службы. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона, передаёт Lada.kz.

Прощание с боевым знаменем. Фото Актауского гарнизона
Прощание с боевым знаменем. Фото Актауского гарнизона

В воинских подразделениях Актауского гарнизона представителям СМИ рассказали о развитии беспилотной авиации и подготовке операторов БПЛА.

«Сейчас в Военно-морских силах функционируют две специализированные лаборатории и учебный класс, где проходят подготовку как профильные специалисты, так и военнослужащие других подразделений. Обучение направлено на формирование у военнослужащих базовых навыков управления беспилотными системами и понимания современных средств вооружения. Это позволяет повысить общую готовность подразделений и адаптировать личный состав к современным условиям ведения боя», — отметил старший офицер направления по применению роботизированных систем главного штаба управления главнокомандующего ВМС, подполковник Григорий Селиванов.

Журналистам также продемонстрировали возможности FPV-дронов, управляемых по принципу «от первого лица». Оператор получает изображение с камеры беспилотника в режиме реального времени через специальные очки, что позволяет максимально точно и маневренно управлять дроном.

Следующим пунктом программы стало посещение учебно-водолазного центра.

«Здесь готовят водолазов различных специальностей — от боевых пловцов и технических специалистов до штатных и внештатных корабельных водолазов. Журналистам продемонстрировали различные виды водолазного снаряжения: аппараты открытого и замкнутого цикла, а также шланговое водолазное оборудование», — рассказал начальник капитан-лейтенант Руслан Кунаков.

На плацу десантно-штурмового батальона морской пехоты Военно-морских сил состоялся торжественный ритуал прощания с Боевым знаменем военнослужащих, завершивших установленный срок службы. В церемонии приняли участие командование военно-морской базы, ветераны Военно-морских сил, представители общественных организаций и родители военнослужащих.

 

 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь