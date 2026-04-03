От дронов до подводных аппаратов: журналисты побывали в Актауском гарнизоне военных моряков

В ходе пресс-тура журналисты ознакомились с современными направлениями боевой подготовки, увидели работу операторов беспилотных систем и даже смогли испытать водолазное снаряжение на практике. Состоялся торжественный ритуал прощания с Боевым знаменем военнослужащих, завершивших установленный срок службы. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона, передаёт Lada.kz .

Прощание с боевым знаменем. Фото Актауского гарнизона

В воинских подразделениях Актауского гарнизона представителям СМИ рассказали о развитии беспилотной авиации и подготовке операторов БПЛА.

«Сейчас в Военно-морских силах функционируют две специализированные лаборатории и учебный класс, где проходят подготовку как профильные специалисты, так и военнослужащие других подразделений. Обучение направлено на формирование у военнослужащих базовых навыков управления беспилотными системами и понимания современных средств вооружения. Это позволяет повысить общую готовность подразделений и адаптировать личный состав к современным условиям ведения боя», — отметил старший офицер направления по применению роботизированных систем главного штаба управления главнокомандующего ВМС, подполковник Григорий Селиванов.

Журналистам также продемонстрировали возможности FPV-дронов, управляемых по принципу «от первого лица». Оператор получает изображение с камеры беспилотника в режиме реального времени через специальные очки, что позволяет максимально точно и маневренно управлять дроном.

Следующим пунктом программы стало посещение учебно-водолазного центра.

«Здесь готовят водолазов различных специальностей — от боевых пловцов и технических специалистов до штатных и внештатных корабельных водолазов. Журналистам продемонстрировали различные виды водолазного снаряжения: аппараты открытого и замкнутого цикла, а также шланговое водолазное оборудование», — рассказал начальник капитан-лейтенант Руслан Кунаков.

На плацу десантно-штурмового батальона морской пехоты Военно-морских сил состоялся торжественный ритуал прощания с Боевым знаменем военнослужащих, завершивших установленный срок службы. В церемонии приняли участие командование военно-морской базы, ветераны Военно-морских сил, представители общественных организаций и родители военнослужащих.