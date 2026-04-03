В Актау устанавливают новые металлические контейнеры для мусора

В Актау начали устанавливать металлические мусорные урны. Жители уже заметили изменения и положительно оценивают нововведение, сообщает Lada.kz .

Местные жители обратили внимание на появление в городе металлических контейнеров для сбора мусора, установленных ТОО «Zero Waste Актау».

Особенно изменения отметили жители 4 микрорайона, которые поблагодарили городские власти за замену пластиковых урн на более прочные металлические.

«Наконец-то додумались ставить металлические, а не пластик. Сразу возникла ассоциация с пластиковыми „тюльпанами“, которыми засеяли площадь Ынтымак», - делятся горожане.

Ранее в городе устанавливались пластиковые контейнеры, которые сейчас размещены в большинстве микрорайонов.

В городском акимате пояснили, что в 2025 году компания Zero Waste Актау за счёт собственных средств установила около 2 тысяч пластиковых контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов.

Кроме того, со стороны акимата был размещён заказ на поставку 500 металлических контейнеров.

В настоящее время в рамках данного заказа дополнительные металлические контейнеры устанавливаются в местах, где имеется соответствующая потребность, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в редакцию обратились местные жители с проблемой, по их словам, в последнее время в городе стали загораться новые пластиковые мусорные контейнеры.