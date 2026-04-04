«Кредитная ловушка» в Актау: пострадавшие от финансовой схемы ждут справедливости

Спустя три месяца после публикации истории о кредитной схеме в Актау ситуация не сдвинулась с места. Потерпевшие заявляют, что не могут добиться решения и требуют реакции, сообщает Lada.kz .

Фото автора

История с так называемой «кредитной ловушкой» до сих пор остается без развязки. По словам пострадавших, за прошедшие три месяца никаких конкретных мер принято не было. При этом, как отмечают заявители, 8 апреля исполнится ровно год с момента подачи коллективного заявления в правоохранительные органы.

В прошлом месяце корреспондент Lada.kz обратился в прокуратуру. Там сообщили, что потерпевшим необходимо прийти на личную встречу. В итоге она состоялась 17 марта.

Прием провел начальник отдела прокуратуры Султан Ешмуратов. Он выслушал обращения граждан и пообещал связаться с ними после праздничных дней.

Однако, как утверждают потерпевшие, с 26 марта по сегодняшний день, 3 апреля, никакой обратной связи они так и не получили.

Что нам делать дальше? Все ожидаем. Наш должник с приостановленным действием водительских прав продолжает спокойно ездить на машине. Где правосудие? Никто нами не занимается, - говорит один из пострадавших, Эльдар Исмайлов.

Пострадавшие вновь обращаются за помощью и надеются, что ситуация получит дальнейшее развитие и внимание со стороны компетентных органов.

В свою очередь корреспондент повторно направил запрос в органы прокуратуры, однако на момент публикации ответа не поступило.

Напомним, общий ущерб пострадавших составляет порядка 40 миллионов тенге.